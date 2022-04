Qué és exactament l'afàsia ?

La notícia de la retirada de Bruce Willis la va anunciar la seva família en un comunicat, que deia “A Bruce Willis li han diagnosticat afàsia, i això afecta les seves capacitats cognitives. Com a conseqüència d'això, l'actor es retira d'una carrera que ha significat molt per ell”. Avui ens volem preguntar què és l'afàsia. Ens ho explica la logopeda Cèlia Alba: “No és una malaltia. L'afàsia és més aviat un símptoma. És una alteració del llenguatge, de la capacitat d'expresar-nos, o de comprendre el que ens diuen, i ve causada per un dany cerebal. Aquest dany pot ser sobtat, com un ictus o un traumatisme creàneo-encefàlic, o pot ser progressiu, com és freqüent a les demències o al alzheimer. Els trets que mostra l'afàsia són dificultat per expressar-se, amb les frases, una parla de tipus telegràfica, amb només infinitius, hi ha dificultat per trobar una paraula, saps perfectament a què et vols referir però no saps quina paraula és, o de vegades t'estan parlant i saps que t'estan parlant però no entens el missatge. No és difícil diferenciar-ho d'altres patologies. Li va passar a Alfredo Landa, crec que era a la gala dels Goya de 2008, que en directe va notar que no podia agrair el Goya d'Honor, i feia un gran esforç, però no va poder expressar-se. Aquesta és una incapacitat que pot tenir diferents graus d'afectació. Pot ser que tinguis més dificultats en expressar coses, o pots tenir més dificultat a l'hora de comprendre el que et diuen. Hi ha el que es diu afàsia afluent, que el teu discurs va sortint però és incomprensible, i tu no t'adones que estas parlant incorrectament. Un cop es diagnostica l'afàsia, el terapeuta de referència és el logopeda. El que es fa és intentar reavivar el màxim possible la funció comunicativa. En el cas d'afàsies progressives, associades a la demència, el que s'intenta és retardar-les al màxim, i mirar de buscar estratègies alternatives per buscar paraules, per intentar comunicar-se, perquè hi ha malalties que sempre van a pitjor i no es poden aturar, i hem d'ensenyar sistemes alternatius de comunicació.