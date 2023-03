Què ès la distonia cervical ?

Jordi Roca va pujar un vídeo a les seves xarxes socials fa uns dies dient que se sent l'home més afortunat del món per haver recuperat la veu. El Jordi és el pastisser, mundialment famós, del Celler de Can Roca que havia perdut la veu per culpa d'una distonia. En parlem amb el doctor Javier Pagonabarraga, neuròleg i especialista en aquesta distonia, qui ens explica : “La distonia és una malaltia que poden patir persones entre els 40 i els 70 anys, que pateixen contractures musculars involuntàries com a conseqüència d'una malaltia elèctrica cerebral. Són malalties que afecten una part del cos, i no tot el cos. De les més freqüents es la distonia cervical, que afecta els músculs del coll, que es contrauen de manera involuentària i provoquen postures anormals involuntàries, i dintre de les distonies cervicals hi ha un subtipus de distonia que afecta les cordes vocals, que es contrauen de manera anòmala, i generen disfonia. Són fàcils de diagnosticar, si es té un coneixement previ de com es manifestesn aquestes malalties. Sobre el cas del Jordi Roca, crec que ha patit una combinació d'una distonia cervical, amb una postura del coll involuntària i anòmala, i a la vegada li ha afectat també a la veu, li ha afectat a les cordes vocals. No coneixem l'orígen, no sabem fins a quin punt intervé la genètica, però és una malaltia que quan comença té molta tendència a mantenir-se focal. És a dir, et pot afectar a la mà, al coll, a les cordes vocals.. .i es manté en aquella zona”