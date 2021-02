De què depén el control de la quarta onada de la pandèmia?

Preguntis a l'expert que preguntis la resposta és la mateixa. Sí, hi haurà quarta onada en aquesta pandèmia. La pregunta, pot ser, és què s'ha de fer perquè sigui una onada lleu i controlada?

Sens dubte hi ha diverses respostes i diversos factors. La mesures de prevenció, les restriccions, els medicaments que vindran i, sobretot, les vacunes que ja tenim i tindrem.

Amb el poc percentatge de població vacunat ja es nota l'efectivitat d'aquestes en la reducció de casos greus i contagis.

No obstant això la corba d'aquesta tercera onada baixa molt lentament Per què?. En La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Joan Horcajada, president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Mar “jo crec que la soca britànica està començant a ser la predominant. En les zones que és predominant es nota que les mesures preventives no funcionen tan bé” ens explica el doctor “però la lentitud del descens de la corba depèn més que les restriccions no són tan dures i que la gent va fent la seva vida. Penseu que la gent està ja farta, enfastidida”. Ens comenta

Les vacunes actuals són efectives contra els nous ceps?

El doctor Horcajada no oculta la seva satifacció sobre el funcionament de les vacunes que s'estan administrant actualment “les vacunes actuals són efectives contra la soca britànica, alguna d'elles, com la de Astrazeneca, poden fallar contra la soca sud-africana i la brasilera perquè el tipus d'anticossos que s'han de generar han de ser diferents als que generen les vacunes” ens diu i afegeix que “això no vol dir que no siguin útils, poden fallar però el quadre clínic no serà tan greu com si no estàs vacunat”. Diu el doctor.

De què depèn que aquesta quarta onada sigui més lleu i controlable?

El president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya ens respon que “primer de tot depèn del moment en què ens agafi. Dependrà molt si la corba de la tercera ona està baixa o no. Després dependrà de la climatologia, si tenim un març i abril freds serà pitjor. Les mesures restrictives continuaran tenint un paper essencial, i hauran d'adaptar-se ala capacitat contagiadora de la soca britànica en el nostre entorn.” ens explica el doctor. Sens dubte caldrà mentalitzar-se de cara a una quarta onada cada vegada més pròxima.