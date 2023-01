En què consisteix el protocol que apliquen les discoteques en cas d'agressió sexual?

Els treballadors de la discoteca Sutton de Barcelona van atendre de seguida la dona que va denunciar la presumpta violació per part de Dani Alves, la van aïllar i van conservar totes les proves fins que va arribar la policia.

Es va seguir pas a pas el protocol "No callem" de l'Ajuntament de Barcelona del 2018, al qual estan adherits.

Els principis bàsics d'aquest protocol són l'atenció prioritària a la persona agredida, el respecte a les seves decisions, no centralitzar-se en el procediment penal, actitud clara de rebuig a l'agressor i informació rigorosa.

A partir d'aquí, els locals han de plantejar accions de prevenció, detecció de les situacions i atenció a les víctimes.



Passos a seguir

El protocol contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat preveu aquests passos en cas d'agressió sexual, violació o abús sexual:

1. Atendre la persona agredida i assegurar-se que no corre cap perill immediat.

2. Avisar el responsable d'atenció de la sala i acompanyar la persona agredida a l'espai habilitat per a aquests casos.

3. Si està en condicions que se l'informi, cal preguntar-li si vol assistència per part dels serveis mèdics, dels Mossos i/o anar al centre mèdic de referència de la ciutat, que és l'Hospital Clínic. També se l'ha d'informar de la possibilitat de presentar una denúncia per la via penal i entregar-li un tríptic informatiu. En tot moment, se li ha de transmetre que la prioritat és el respecte als seus temps i necessitats.

4. Si el responsable del local considera que l'agredida no està en condicions que se l'informi, cal trucar al 112, els serveis mèdics d'urgència.

El secretari general de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, Joaquim Boadas, assegura que fa anys que des del sector treballen per implementar protocols a tots els locals, amb formació a tot el personal, tant de seguretat com de barra o de guarda-roba.

Calculen que ara mateix hi hauria un 80% dels locals grans a Catalunya que ho posen en pràctica.

Acusació particular contra Dani Alves

"Malauradament, s'han produït agressions, però són molt excepcionals i, per tant, els locals són segurs", diu Joaquim Boadas, que afegeix que no poden permetre que "es llenci per terra tota la feina" que fan.

L'últim cop que Fecasarm es va presentar com a acusació popular va ser en el cas d'Igualada, quan una menor va ser violada la nit de Tots Sants del 2021.