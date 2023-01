Què cal fer si et roben o perds el mòbil?

El robatoride mòbils és un fet cada cop més habitual a Barcelona, on es concentra la major poblaciói també el major nombrede lladres que aprofiten qualsevol distracció per actuar de la manera més ràpida que saben. Al carrer, al metro, bars o restaurants...aqualsevol lloc i de qualsevol manera aprofiten l'ocasió per sortir-se'n amb la seva.



Ara bé, què podem fer si ens trobem, malauradament, en una situació com aquesta? I, sobretot, què hauríemd'haver fet abans per tal de perdre la menor informació possible? Mar Puerto, tu has parlat amb algú sobre el tema.



Sí, Montse, d'una banda, hem parlat amb una empresa de ciberinvestigació, identitat digital i ciberseguretat, amb Selva Orejón, CEO de OnBranding, sobre com protegir les nostres dades el millor possible un cop ens han robat el telèfon i no sabem com actuar per tal que no ens extreguin les dades ni la informació personal, un sistema que funciona tant per Android com per Apple



I què hauríem d'haver fet abans?



Clar, és que a Catalunya es roben prop de 100 mòbils al dia, una xifra escandalosa, però real, amb la que podem estalviar-nos un gran ensurt si seguim els passos adequats.

D'això ens parla Xavier Ibars de la unitat central de proximitat i atenció a la ciutadania dels Mossos, dels passos previs que caldria haver fet abans.



A banda d'això, si tenim una assegurança domèstica, també és aconsellable mirar bé si ens cobreix el robatori o furt de l'aparell, perquè molts clients ho tenen cobert i no ho saben. O altres prevencions com guardar el telèfon en un lloc segur quan no el fem servir o dur-lo penjat amb un cordó, així com fer-lo servir de manera discreta o fer servir un protector de pantalla amb reflex, que eviti que una mirada indiscreta li permeti a una persona aprendre's el nostre PIN.