Quatre anys per unificar el tram per la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el primer dels dos plans que han de servir per urbanitzar la primera fase de la connexió del tramvia al tram central de la Diagonal, concretament entre els carrers Girona i Castillejos.

El projecte està pressupostat en 34,8 milions d'euros i ha comptat amb els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC i ERC. La intervenció comprèn un tram d'un quilòmetre i mig de l'avinguda i implica un àmbit d'actuació de 94.135 metres quadrats. La proposta preveu reordenar els usos actuals reduint el trànsit motoritzat privat. A canvi s'amplia l'espai destinat als vianants en 8.465 metres quadrats, el de les bicicletes en 2.497 i les àrees verdes en 4.943.

En aquest àmbit de l'avinguda Diagonal es plantegen dues seccions diferenciades, una primera per al tram comprès entre el passeig de Sant Joan i el carrer Marina, i l'altra per al tram situat entre el carrer Marina i la plaça de les Glòries. Ambdues seccions veuran incrementats els espais per a vianants i bicis, així com les àrees verdes.

L'Ajuntament destaca que entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan només s'actua al tronc central de la Diagonal i de forma provisional, per habilitar el punt de parada d'inici i final del tramvia durant la primera fase.

La secció plantejada en aquest tram situa la plataforma tramviària i un carril bici bidireccional de 4 metres al tronc central de l'avinguda, separats entre ells per una franja verda drenant de 3,4 metres on s'ubiquen puntualment les parades del tramvia.

D'altra banda s'amplien les voreres laterals actuals de 3 metres fins a 7,5. El trànsit motoritzat privat es redueix a dos carrils per sentit i se situa als laterals entre les dues fileres d'arbres de cada banda.

A la cruïlla situada entre els carrers Sardenya i Lepant s'habilitaran un seguit de zones verdes encadenades a la banda muntanya. Entre els carrers Sardenya i Marina es generarà un gran espai públic amb els arbres que ja hi ha i altres que es plantaran d'ús exclusiu per al vianant, la bicicleta i el pas del tramvia. Es suprimeix la continuïtat dels carrils de circulació laterals que venen per la Diagonal.

El segon tram, entre el carrer Marina i Castillejos, manté la rambla central actual de vianants però amb les franges verdes laterals ampliades en 1,5 metres. Es pacifiquen les calçades laterals amb un sol carril de circulació per accés de veïns, s'amplien les voreres actuals de 5 a 7,5 metres i es manté la continuïtat del carril bici bidireccional per la banda muntanya. Es conserva tot l'arbrat actual i se'n col·loca de nou allà on és possible.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Daniel Pi, coordinador de l'oficina tècnica de l'aptp (associació per la promoció del transport públic) "Com diuen en castellà nunca es tarde si la dicha es buena ja era hora, després de mil traves, de problemes burocràtics, d'interessos polítics... ara ja per fi ja tenim la unió" explica Pi. "cert és que el tramvia trigarà encara quatre anys però l'important és que ja és aquí"

"I a més sembla que ja s'ha desencallat la posada en marxa del tram central de la L9, cosa que donarà sentit als altres dos trams" conclou Daniel Pi.