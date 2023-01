El quart cinturò ,la polèmica infraestructura

Les tortuoses negociacions entre Esquerra Republicana i els socialistes catalans per a acordar els pressupostos de la Generalitat estan encallades en l'autovia orbital B-40, que des de fa dècades està projectada, però encara a mitjà construir i sense aparença que es vagi a finalitzar. Acabar l'anomenat Quart Cinturó o Ronda del Vallès és una de les principals condicions que ha posat el PSC per a aprovar els comptes i ERC es resisteix a això al·legant motius ambientals i paisatgístics. En les últimes hores tots dos partits han acostat lleugerament les posicions però disten d'estar de acuerdoEl Quart Cinturó està aquests dies en boca de tots com un dels principals esculls perquè PSC i ERC tanquin l'acord. Es tracta d'una infraestructura complexa i poc coneguda. Tampoc ajuda els diferents noms amb els quals la hi ha batejat -B-40 o Ronda Vallès- per les connotacions negatives que implica el nom del Quart Cinturó. Però concretament, Quin és el punt de desacord entre tots dos partits?



En la dècada dels 60 ja es va començar a projectar el Quart Cinturó, concebut com una autovia orbital que unís El Penedès, el Vallès i el Maresme sense passar per Barcelona. De tot el traçat, actualment està en funcionament el tram entre Mataró i Granollers (la C-60) i està a punt de finalitzar el tram entre Abrera i Terrassa. La major part d'aquest últim ja està oberta, però queda pendent una secció intermèdia entre Viladecavalls i Olesa, de tot just sis quilòmetres, que ha sofert nombrosos retards a causa de la crisi i la falta de finançament, i un posterior corriment de terres que va aixecar l'asfalt. El Ministeri de Transports, titular de l'obra, espera tenir llest el tram aquest setembre.