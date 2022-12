Quants diners es queda Hisenda dels premis de Loteria de Nadal?

Els guanyadors de premis menors de 40.000€ no hauran de pagar cap impost a Hisenda i els que superin aquesta quantitat hauran d'abonar el 20%.

Cada guanyador del primer premi de la Loteria de Nadal rebrà 328.000 euros per dècim, una vegada descomptats els impostos

“Tots els premis del sorteig de la Loteria de Nadal manquen de repercussió en la base imposable de l'IRPF”, afirma Enrique García, Expert Fiscal

El sorteig de la Loteria de Nadal està molt a la vora i tots els anys molts de nosaltres ens fem la mateixa pregunta: quants diners es queda Hisenda si ens toca el premi gros?



La resposta és molt senzilla ja que la norma que estableix l'Agència Tributària és la mateixa de l'any passat. Tots els guanyadors d'un premi menor a 40.000€ no hauran de pagar impostos a Hisenda. I els afortunats que obtinguin un premi superior hauran de pagar a Hisenda el 20%.



Exemples pràctics del primer, segon i tercer premi



Així, per cada dècim premiat de la Grossa de Nadal amb 400.000 euros, quedaran exempts d'impostos els primers 40.000€. Dels 360.000 euros restants, cal tributar a Hisenda el 20%. Pel que 72.000 euros seran per a l'agència tributària i 328.000 per a l'afortunat guanyador.



En el segon premi dotat amb 125.000 euros, es pagaran impostos sobre 85.000 euros (una vegada restats els 40.000 que estan exempts). Pel que Hisenda es quedarà amb 17.000 euros del total i el guanyador rebrà 108.000 euros.



En el cas dels guanyadors dels 50.000 euros del tercer premi, la fórmula és la mateixa. Si 40.000 euros estan exempts, a Hisenda se li paga el 20% de 10.000, és a dir, 2.000 euros. L'afortunat es porta per tant 48.000 euros.



La resta de premis del sorteig no porten retenció per part d'Hisenda en ser menors de 40.000 euros.



Què passa si comparteixo el meu dècim de loteria amb amics o familiars?



Segons estableix l'Agència Tributària, en el cas de premis compartits en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, s'han de distribuir els 40.000 € que estan exempts entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.



Com es declaren els premis de la Loteria de Nadal?



“Els premis de la Loteria de Nadal no tenen repercussió en la base imposable de l'IRPF. No obstant això, sí que han de declarar-se els possibles rendiments que aquests diners aconseguits els pugui generar als guanyadors, com per exemple els interessos bancaris”, afirma Enrique García.