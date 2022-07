Quant costa tenir un fill?

Ser mare és d'aquells fets meravellosos que ens regala la vida. La felicitat arriba a cotes inimaginables, però també la despesa econòmica pren la mateixa tendència. Un estudi ha quantificat aquest cost: durant el primer any es perden una mitjana de 14000€ en el naixement del primer nadó. Volem parlar del tema amb la Marta, una catalana que viu a Esplugues de Llobregat i que acaba de ser mare fa gairebé sis mesos, per explicar-nos si aquestes xifres són certes: "L'arribada de Pablo a la vida és una experiència indescriptible, magnífica. Això sí, econòmicament la gent em deia que millor no calculés el gast. És un canvi gegant tant en l'àmbit vital com monetari. Diuen que les escoles bressol és una de les despeses més grans, i jo a partir de setembre veure què passa. Algunes amigues que tenen fills una mica més grans, em diuen que el cost d'unes i de les altres no varia gaire; per tant, és un cop econòmic que s'ha d'assumir. He començat ja a mirar i el barem es troba entre els 200 i els 500 euros, depenent de si és pública, concertada o privada, de quanta estona es quedi i d'optar per l'opció que el nen es quedi al menjador. La partida pressupostària més alta s'aconsegueix en aquelles coses on no tens opcions per triar. Per exemple, hi ha qui necessita comprar llet artificial, i és una despesa constant i alt. Els nadons han de posar-se moltes vacunes durant els primers sis mesos de vida, i les vacunes que no són obligatòries segons el calendari vacunal solen costar 100?€ cadascuna. Al final els pares les compren perquè volen protegir als seus bebès. Quant a altres despeses com la roba, sí que pots descobrir opcions barates; pots comprar una samarreta que costi 20 o 2 euros. També descobreixo marques blanques de bolquers que tenen un preu bastant competent. La despesa d'un nen avui dia és molt alta i, tot i que hem parlat en parella de tenir un segon, encara ens ho hem de rumiar molt. No és un pas fàcil i cal certa estabilitat per a prendre una decisió tan important".