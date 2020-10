Quant costa un nen en el seu primer any de vida?

Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) eleva la despesa mig anual durant el primer any de vida d'un fill en 7.706 euros. Es tracta d'un cost molt elevat que posa de manifest la dificultat amb què moltes famílies afronten l'arribada dels fills.

Per a la realització d'aquest estudi OCU ha realitzat una enquesta entre 500 pares i mares d'entre 20 i 50 anys que han tingut fills en els últims tres anys per a conèixer les despeses principals que comporta la criança d'un fill en el seu primer any de vida, a més de la seva experiència en matèria de conciliació de la vida familiar i el treball i que tipus d'ajudes els hagués permès fer més fàcil l'experiència de l'arribada d'un fill.

642 euros de despesa mig mensual durant el primer any de vida

L'estudi d'OCU destaca la important despesa que per a les famílies suposa l'arribada d'un fill. La despesa mensual mitjà és de 642 euros, la qual cosa suposa una despesa anual de 7.706 euros durant el primer any de vida. Entre les despeses anuals més importants, destaquen els dedicats a mobles i estris (bressols, carrets, cadireta de casa, i cotxe, armaris, etc.) que s'eleven a 911 euros.

Però la despesa més important és el de la guarderia que de mitjana ascendeix a 312 euros mensuals. Li segueix la despesa de cuidadors professionals en la llar per import de 127 euros. Les despeses en l'alimentació del beu, (llets, potets solguts) ascendeixen a 101 euros mensuals. Els productes d'higiene, fonamentalment bolquers, però també cremes i sabons, suposen 81 euros al mes. Finalment, dins de les partides més importants es troben la roba i el calçat amb 82 euros al mes.

OCU adverteix que són les famílies amb menys recursos els qui mes dificultats tenen per a fer front a aquestes despeses que, en percentatge són molt majors per als qui disposen de menys renda.

En les famílies de majors ingressos (+ de 4.000 euros al mes) la despesa mitjana és de 729 euros. En les d'ingressos mitjans (entre 2.000 i 4.000) és de 676 euros i en les de menors ingressos (- de 2.000) la despesa és de 616. Les diferències en principi no semblen molt grans.

No obstant això, aquestes despeses suposen un esforç molt major en termes relatius per a les llars amb menor poder adquisitiu; segons l'enquesta d'OCU, gairebé 1 de cada deu famílies dins d'aquesta categoria gasta més del 50% dels seus ingressos en despeses relacionades amb aquest fill (2 de cada 10 inverteix entre el 30% i el 49% del que guanyen) i el 37% considera difícil o molt difícil poder afrontar aquest ritme de despesa.