Quan notarem la rebaixa a la factura de la llum ?

Avui ens preguntem quan es començarà a notar a la factura de la llum el topall al preu del gas. Quant es podrà estalviar un consumidor mitjà a la factura elèctrica ? Són preguntas que ens fem peruqè el consell de ministres ha aprovat finalment el topall al preu del gas. Es busca així aturar l'escalada a l'alça de la factura energètica. El mecanisme aprovat està pendent d'un darrer vist i plau de la comissió europea, que pot trigar entre una o dues setmanes. Per saber més del tema parlem amb el president del grup de gestors energètics, el senyor José Enrique Vázquez, que ens diu que: “Estem vivint una situació extraordinària, tant a Espanya com Portugal. Quan notarem aixó ? Doncs primer s'ha d'acabar d'aprovar per la Comissió Europea, i això no creiem que trigui més de 2 setmanes com a màxim, però fins que no estigui aprovat no es podrà aplicar. No abans d'un mes es començarà a notar aquesta rebaixa. La rebaixa del govern al preu de la benzina no ha funcionat massa. Ens van dir que ho rebaixarien vint cèntims quan la benzina estava a 1.80, però és que ara ja està a dos euros el litre. Aquest estiu s'esperen preus molt alts al mercat elèctric. Potser aquesta rebaixa ens rebaixa el que tenim ara, però no el que ha de venir. Dit això, està clar que la rebaixa afectarà de forma directa més a o menys a un 30 o 40% dels clients, aquells que tenen la tarifa regulada, però la resta de clients, tindran el preu que hagin tancat. És a dir, que només en 30 o 40% de consumidors no notaran de forma directa, però la resta de clients no ho notaran. L'Estat espanyol té un mercat elèctric molt complicat, qualsevol cosa que es vulgui fer per reduir el preu està bé, però no es tracta de generar falses expectatives, i a més hem de tenir en compte que el que s'ha aprovat, i així ho diu al BOE, és una mesura transitòria, no definitiva, no ha vingut per quedar-se per sempre”