Quan ens toca vacunar-nos?

Ara que les dosis tornen a arribar a Catalunya hi ha una pregunta que resoldre. Quan ens vacunarem?. Aquesta pregunta no té una resposta clara perquè depèn principalment del número de dosi disponible i de la regularitat en l'arribada a Espanya.

En quin ordre ens vacunarem?



Sanitat ha dividit a tota la població espanyola en 15 grups. Aquests grups s'han fet seguint quatre criteris:

-Risc de morbiditat: significa el risc que acabis emmalaltint de gravetat i necessitis hospitalització.

-Risc de contagi: les persones més exposades aniran primer.

-Impacte social o econòmic: les persones amb treballs més essencials per a la societat també aniran primer.

-Risc d'infecció: la capacitat no tant de contagiar-se, sinó de contagiar per la mobilitat que tenen.

A La Linterna Catalunya hem parlar amb el doctor Mario Germán, metge general i membre de doctoralia. "Hi ha una estratègia de vacunació de grups però no especifica quan. Hi ha una prioritzacions però no unes dates." ens explica el doctor Germán i afegeix que "Per a població en general aquesta data encara està lluny."

És correcte l'estratègia de vacunació?



Per al doctor Mario Germán no gaire "No crec que sigui l'estratègia correcta perquè s'està arribant tard a alguns grups. El consens que s'ha pres hauria d'haver arribat abans." ens explica "S'han valorat trenta factors de risc per a arribar a aquest consens. Una altra qüestió serà complir-ho."

Una altre questió es si és podran assolir els objetius del 70% de vacunats a l'estiu "Ara començarem també amb la vacuna d'Astrazéneca i de cara al març probablement també amb la russa Sputnik V per a arribar als objectius. Voldria creure que l'objectiu de l'arribar al 70% de vacunat a l'estiu és possible encara que estem molt lluny encara d'això." conclou.