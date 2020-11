Huawei finalment ven la marca Honor

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a La Linterna Catalunya totes les novetats del sector:

-Oppo mostra en el Inno Day 2020 un nou concepte de Telèfon intel·ligent amb una pantalla flexible que es "estira"



Oppo celebra el seu particular Inno Day, una cita en la qual dóna a conèixer els últims avanços tecnològics de la casa i encara que a vegades les propostes dels Inno Days són més conceptuals que tangibles, les seves idees poden arribar a plasmar-se en models de producció.



El Oppo X 2021 és un nou disseny conceptual que busca donar un nou gir a la idea dels telèfons amb pantalla flexible. En lloc de brindar un disseny plegable, aquest telèfon utilitza una pantalla FEU OLOR de 6,7 polzades que es pot expandir a 7,4 polzades amb un format menys panoràmic per a afavorir el seu ús en manera tauleta.



Per a això, el xassís té una espècie de guies lliscants motoritzades i compta amb una pantalla que "roda" sobre les mateixes igual que es desplegaria un pergamí enrotllat.



-Huawei finalment embeni la marca Honor



Com esmentàvem la setmana passada, Honor s'enfrontava a un futur realment fosc a causa de les sancions imposades sobre Huawei, que li impedien proveir-se de chipsets d'última generació, memòries i fins i tot pantalles, per no esmentar la pèrdua dels serveis de Google.



La venda d'Honor deixa molts dubtes sobre el futur de la marca a Occident. Encara que la situació d'Huawei a la Xina és positiva, en l'exterior les seves vendes van en caiguda lliure, fins al punt que el grup va experimentar un descens interanual del 27% durant el segon trimestre de 2020.



-Google Fotos posarà fi a l'emmagatzematge il·limitat gratuït l'1 de juny de 2021



L'emmagatzematge de Google Fotos que permet fer còpies de seguretat de fotos i vídeos d'alta qualitat i qualitat expressa de manera il·limitada, arribarà a la seva fi l'1 de juny de 2021, segons ha anunciat Google. A partir de llavors, totes les fotos i vídeos pujats a Google Fotos passaran a consumir els 15 GB d'espai que tenen els usuaris amb un compte de Google. D'aquesta manera Fotos compartirà el mateix emmagatzematge que els serveis Gmail i Drive.



Google sosté que “la majoria dels usuaris trigaran anys a arribar al límit” de 15 GB i en cas que ho aconsegueixin rebran un correu per a recordar que han de prendre mesures.



Per part seva, els usuaris d'un mòbil Píxel podran continuar pujant fotos en alta qualitat de manera il·limitada



-Xbox Sèries registra el major llançament d'una consola en la història de Microsoft



El llançament mundial de Xbox Sèries X i Xbox Sèries S ha estat un èxit. A més podem afegir que Xbox Sèries ha tingut més èxit en la seva rebuda que qualsevol altra consola llançada per Microsoft (Xbox, Xbox 360 i Xbox One).

A més Microsoft pronostica escassetat de Xbox Sèries fins a abril i Phil Spencer dóna per assegurança que compraran més estudis