Es publiquen els resultats de l'estudi sobre el turisme en l'entorn de Barcelona

La diputació de Barcelona ha presentat el seu estudi d'opinió ciutadana sobre el turisme en l'entorn de Barcelona que reflecteix la percepció dels ciutadans de les comarques. Aquest estudi va iniciar fa tres anys, quan es va començar a preguntar d'una manera activa al ciutadà l'opinió sobre l'activitat turística, i les conclusions continuen essent molt positives. Més del 90% de les persones que viuen a la ciutat consideren que és una activitat molt beneficiosa i només un 6% consideren que no ho és, és a dir, nou de cada deu persones consideren que el turisme és beneficiós per a la seva comarca, i més de la meitat destaquen l'aportació econòmica com el més positiu d'aquest sector.

Els més joves són els que més identifiquen el turisme com a peça clau de l'economia de la comarca, mentre que la franja entre 45 i 59 anys indiquen la indústria en major mesura que la resta. En aquesta enquesta sobre turisme als residents, que per tercer any elabora la Diputació Barcelona, la majoria cita l'aportació econòmica com a aspecte més positiu, un 56,8%, el percentatge més alt obtingut en la valoració d'aquest aspecte des que es fa l'enquesta. Li segueixen, com a factors valorats més positius, l'intercanvi cultural, la coneixença del territori i la creació de llocs de treball. Quant als aspectes percebuts com a més negatius, es troben les aglomeracions, el turisme de borratxera/de festa, el vandalisme i l'incivisme. En comparació als resultats de l'enquesta de fa dos anys, creix la percepció negativa del turisme de borratxera i del vandalisme.

Parlem amb Xavier Font, cap de l'oficina tècnica de turisme de la DIBA.