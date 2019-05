Protestes i sospites de privatització pel tancament de llits a Vall d'Hebron.

s'està privatitzant la sanitat?, és el que sospita Carmen Martínez, secretària de sanitat de CSIF, davant el tancament de 28 llits a l'hospital Vall d'Hebron sense que hi hagi cap explicació, segons el sindicat CSIF, clara per part dels responsables. I... a on van aquests pacients?, això és el que vol saber Carmen i això és el que li fa sospitar d'una privatització encoberta de la sanitat pública. La setmana passada van protagonitzar un tancament en planta, sense menjar ni aigua, per a protestar per aquesta decisió.

Carmen Martínez acusa directament el gerent l'opacitat a l'hora de donar comunicats clars sobre la situació. "la forma d'actuar del gerent és un perill perquè no es donen explicacions, no sabem on van els malalts, diuen que van a altres plantes però seguim sense respostes d'aquesta gerència i mentre no ens donin una resposta clara al que està passant considerarem que és una mesura de privatització", explica la secretària de sanitat del CSIF, "hem tingut informacions sobre la posada en marxa dels llits virtuals, que nosaltres sapiguem els llits virtuals solo es donen en la sanitat privada, és una cosa agosarada i temerari i continuarem lluitant per aclarir a on van aquests pacients"



"estem esperant una resposta a la reclamació que hem presentat davant la síndica de greuges", afirma Carmen, que encara no ha arribat.

L'hospital ha estat notícia últimament per la denúncia, també realitzada pel CSIF, sobre l'estat de la cuina del centre. Segons el sindicat l'estat insalubre de la cuina del centre hospitalari era un perill per als pacients. El centre va admetre que la cuina necessitava una profunda renovació, i que estaven a l'espera del pressupost, però rebutjant totalment les acusacions d'insalubritat.