Proposta per construir la quarta pista de l'aeroport del Prat

Ampliar, o no, l'aeroport del Prat, i cóm fer-ho sense afectar l'espai natural protegit de La Ricarda. Aquest és el debat que hi ha, ara mateix, damunt de la taula, i que arriba, no ho podem oblidar, després de que fa un any i mig, es deixés escapar una inversió de 1.700 milions d'euros. S'està parlant, amb força, d'una quarta pista marina, que es construiria a un kilòmetre i mig de la costa. Però, en qualsevol cas, no són projectes d'avui per demà i sembla que fins al 2026, no hi hauria novetats a l'aeroport del Prat, Yolanda Bernal

No hi haurà novetats, entre d'altres coses, perquè, ara mateix, no hi ha diners per al Prat. El tema s'ha recuperat després del pacte de pressupostos entre Esquerra i el PSC, però que no parla pròpiament d'ampliació si no de millorar la capacitat de l'aeroport. Es veritat que s'estan llençant propostes.. foment del treball, per exemple, en té 9 damunt de la taula que explicaran al juliol. Hi ha experts, com el professor de l'IESE, Pedro Nueno, que seria més partidari de la proposta inicial d'AENA, encara que s'hagués de tocar part de la Ricarda:

Aquest expert, Pedro Nueno, partidari de la proposta inicial d'AENA, però hi ha moltes veus a favor d'una pista marina, i també detractors, oi?

Aquesta pista marina, d'uns 3 kilòmetres, s'aguantaria en més d'un miler de pilons recoberts amb una roca calcària que permetria la creació de petits ecosistemes de flora i fauna marines. Gonzalo Simarro és investigador de l'institut de Ciències del Mar. Ell considera que l'impacte d'aquesta opció està garantit:

Estem parlant de si és viable o no una ampliació del Prat, i quína seria la millor opció. Però, que diuen els veïns de Gavà, especialment de Gavà Mar, més de 8mil veïns, que conviuen amb l'aeroport, sobre tot amb el soroll, i tenen molt a dir també...

De fet, el barri de Gavà Mar és un dels més grans de tot Gavà. Hem parlat amb el seu portaveu, que el Carlos Domènech. Ens ha deixat molt clar que no estan en contra d'augmentar les conexions inter-continentals, però creu que hi ha marge amb les instal.lacions actuals.

Carlos Domènech fa una distinció entre el col.lapse de les terminals i el col.lapse de les pistes. Diu que no es poden barrejar conceptes i que les pistes actuals poden donar més de sí. I ha posat alguns exemples.

De moment la quarta pista sobre el mar és un projecte que s'haurà d'estudiar en profunditat, amb els pros i contras. El que tenen clar els veïns de Gavà Mar és que si l'ampliació del Prat tira endavant, no es quedaran de braços creuats i faran sentit la seva veu per no sortir perjudicats.

























