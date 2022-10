La proposta d’un bar de Sants: plats fets amb aliments descartats per grans cadenes

"Sobres Mestres" és el projecte gastronòmic antimalbaratament que s’ha instal·lat des del setembre al cafè de La Lleialtat Santsenca. Es tracta d’una iniciativa culinària basada en l’elaboració de plats i begudes a partir de productes frescos i de proximitat en perfecte estat que han estat descartats per grans cadenes alimentàries i altres establiments perquè no compleixen els estàndards de mida, forma o per acumulació d’excedents.

Un projecte sostenible a base de productes “lletjos” però nutritius i gustosos

Els plats del projecte gastronòmic es basen en receptes del món d’inspiració vegetariana. Les integrants del projecte són la Nikoletta Theodoridi, una consultora d’il·luminació i activista medi ambiental i alimentària nascuda a Grècia, i la Columba Zabala, gestora cultural i cuinera i especialista en art-educació originària de Mèxic.

La Nikoletta i la Columba encapçalen el laboratori culinari antimalbaratament nascut el 2017 i que fins fa unes setmanes se centrava en l’elaboració de menús per encàrrec. Des de fa unes setmanes, però, gestionen el cafè de La Lleialtat Santsenca i ofereixen una carta de platets i begudes basada també en la cuina antimalbaratament amb receptes del món, en especial de Grècia i Mèxic. La seva especialitat són les aigüesfresques, els sucs de fruita o les kombutxa, entre d’altres. Un cafè espai de trobada i de foment de les relacions socials

SObres Mestres ha estat la proposta escollida per La Lleieltat Santsenca per oferir el servei de cafeteria a l’equipament com a mínim durant dos anys. El laboratori gastronòmic s’adequa a la perfecció amb el tarannà del centre comunitari santsenc que promou el consum responsable i difon la gastronomia des d’un punt de vista cultural.

El cafè de La Lleieltat Santsenca està ubicat al vestíbul, i és el principal punt de trobada i relació social de l’equipament. És un espai de benvinguda i tertúlia obert a tot el veïnat que s’inspira en els antics cafès dels ateneus i cooperatives d’arreu de Catalunya. Un dels serveis que ofereix el projecte culinari és una font d’aigua amb gas d’ús per als usuaris de l’equipament.