"A propósito de nada" l'autobiografia d'en Woody Allen

"A propósito de nada" és l'autobiografia de Woody Allen en la qual s'ofereix un repàs complet de la seva vida, tant personal com professional, i es descriu la seva labor en pel·lícules, teatre, televisió, clubs nocturns i obra impresa, tant llibres com premsa. Allen també parla de les seves relacions amb familiars i amics, i dels amors de la seva vida.

Abans de sortir a la llum A propòsit de res, l'autobiografia de Woody Allen, el llibre ja havia protagonitzat una tremenda polèmica als Estats Units, amb cancel·lacions a última hora i critiques feroces. A Espanya, l'obra arriba avui dijous 21 de maig de la mà d'Aliança editorial i cal reconèixer que el text no deixarà indiferent a ningú.

Però no oblidem que el que trobarem serà la seva autobiografia, des de abans de néixer, ara té 84 anys, on comença parlant dels seus pares, fins el dia d'avui.

Allen parla amb amargor de Farrow, que va ser la seva parella durant molts anys, encara que no van arribar a casar-se ni a viure junts. I durant llarg temps seguien junts solo en aparença. “Ens acompanyàvem a esdeveniments socials, com quan havíem d'anar a un sopar o algun acte, però després ella tornava a la seva casa i jo a la meva”, totes dues en el Upper West Side de Nova York, separades pel Central Park.

"A propósito de nada" és un llibre per a conèixer més al genial actor i director que, segons ell, va començar a llegir llibres per a poder acostar-se a les noies, atès que aquestes sempre li parlaven de Kafka i uns altres i Woody no tenia ni idea que anava el tema, o del descobriment de la pintura gràcies a haver-se refugiat en un museu un dia de pluja.



Woody Allen mai deixa indiferent i, fins i tot, explicant la seva vida real et pot arrencar el somriure que compadeix a un "pobre *pedrito".