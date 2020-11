El projecte ‘Vies Blaves Barcelona’ incorporarà tecnologia per millorar l'experiència de l'usuari

El projecte ‘Vies Blaves Barcelona’ incorporarà la tecnologia per contribuir a la millora de l’atenció als usuaris.

És per aquest motiu que, un cop construïts els camins, es portarà a terme la implementació dels sistemes complementaris de seguretat activa, senyalització bàsica, informació turística, educació mediambiental i manteniment. Això permetrà, per exemple, vetllar per la seguretat dels usuaris de les vies amb la instal·lació d’un sistema de videovigilància que permetrà obtenir una visió de 360º de l’entorn en temps real, amb un sistema que estarà alimentat amb energia sostenible.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Pere Pons, diputat d'infraestructures i espais naturals de la Diputació de Barcelona "Aquesta aposta es convertirà en una via de comunicació immediata amb els serveis d'emergències; a més de ser un canal d’avís de les crescudes del riu en zones altes i de possibles inundacions en els trams més baixos" explica Pons.

La incorporació de la tecnologia al projecte ‘Vies Blaves Barcelona’ facilitarà que les persones que assisteixin a aquests espais puguin accedir a tot un seguit d’informació a través de les senyals instal·lades al llarg dels camins, ja sigui bàsica com relativa a l’oferta turística, cultural i de lleure més propera.

A més, els sensors de pas instal·lats en punts estratègics del recorregut, a les zones d’esbarjo i descans o en els aparcaments i accessos a les vies permetran monitoritzar la intensitat d’ús de les mateixes i adequar les tasques de conservació i manteniment.

Cal recordar que "el projecte ‘Vies Blaves Barcelona’ facilitarà la pràctica d’activitats saludables, d’esport, d’educació mediambiental i d’oci amb trams urbans adaptats per a cadires de rodes i segregats per a vianants i ciclistes" ens diu el diputat; "connectarà una gran xarxa de mobilitat interurbana que permet desplaçaments quotidians més amables i sostenibles; i, posarà en valor el patrimoni natural, paisatgístic, arquitectònic, cultural i gastronòmic al voltant del curs fluvial del Llobregat, el Cardener i l’Anoia." conclou Pere Pons, diputat d'infraestructures i espais naturals de la Diputació de Barcelona.