Un projecte liderat per la Vall d'Hebrón dissenyarà la nova generació de medicina de precisió

El disseny d'assajos clínics en oncologia, principalment de fases precoces, està experimentant canvis rellevants en els darrers anys per poder oferir tractaments cada vegada més eficaços als pacients i escurçar els temps d'aprovació de nous fàrmacs.

En aquesta línia, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ja treballa en nous assaigs clínics acadèmics, els BoB (Basket of Baskets), emmarcats dins de la medicina de precisió.

En aquests assajos se seleccionen grups de pacients candidats mitjançant tests genòmics, per poder oferir un tractament en funció de la mutació que tingui el pacient, amb independència del tipus de càncer que pateixi.

Malgrat aquests avenços, els assajos clínics encara segueixen processos bastant rígids que, en moltes ocasions, fan que el desenvolupament i l'aprovació de nous fàrmacs s'allarguin massa en el temps.

Per aquest motiu, l'objectiu del projecte internacional CCE-DART, liderat pel VHIO, que forma part del Campus Vall d'Hebron, és millorar el disseny dels assajos clínics incorporant-hi un seguit d'eines digitals i mètodes estadístics que permetin, finalment, més eficiència en el desenvolupament i l'aprovació de nous fàrmacs.

Per exemple, per poder avaluar la resposta dels pacients als tractaments –un altre dels objectius del projecte– s'hi incorporaran biomarcadors moleculars i d'imatge que donaran una informació més qualitativa de com influeixen els fàrmacs que s'estan provant en un assaig clínic en temps real.

Això permetrà identificar millor quin fàrmac és més apropiat per a cada pacient en cada moment del tractament i reduir el nombre de pacients exposats a dosis ineficaces o potencialment tòxiques.

A més, els pacients disposaran de canals digitals per informar en tot moment de possibles efectes adversos o canvis sobre el seu estat de salut. Aquesta informació serà de gran valor per analitzar l'eficàcia del tractament i determinar quins pacients se’n poden beneficiar millor, per exemple.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Dra. Elena Garralda, coordinadora de la Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM)–Fundació "la Caixa" i investigadora principal d'aquest projecte. «Sens dubte, estem posant les bases per a la propera generació d'assajos clínics en medicina de precisió», comenta la Dra.

«Es tracta d'un projecte realment important ja que ens permetrà fer un pas de gegant en la qualitat dels assajos clínics que oferim als pacients. Poder dissenyar els assajos clínics des d'un enfocament més innovador de com s'està fent actualment, amb la incorporació d'eines digitals i noves tecnologies d'última generació, ens permetrà comptar amb molta informació rellevant de la qual abans no disposàvem, per poder oferir altres alternatives terapèutiques més ajustades a cada cas», afegeix la Dra. Garralda.