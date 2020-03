el projecte de les Vies Blaves de la DIBA és una realitat

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ens ha parlat de la finalització de la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de les Vies Blaves, que s’aprovarà de forma inicial aquest mes de març. El projecte, que la corporació impulsa des del 2016, recuperarà les lleres del rius Llobregat, Anoia i Cardener adequant-hi 300 quilòmetres de camins per a vianants i mitjans no motoritzats, com la bicicleta o el cavall.

Castells ha començat l’acte agraint la «visió del conseller legítim Josep Rull, amb qui fa més de dos anys vam firmar l’acord per a fer possible el projecte». Pioner al sud d‘Europa per la seva envergadura, el projecte de les Vies Blaves posa en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona per convertir-los en motor d’atracció turística a l’interior del país.

Durant l’acte, el president de la Diputació, Marc Castells, destacat la capacitat de les Vies Blaves de «connectar pobles i persones amb el nostre patrimoni cultural, gastronòmic i arquitectònic. Territoris que mai s’havien comunicat ara ho podran fer i municipis que han viscut d’esquena al riu deixaran de fer-ho». Les Vies Blaves permetran recuperar camins històrics i farà accessibles a la ciutadania espais naturals desconeguts.

Recuperació patrimonial

En línia amb la tasca centenària de la Diputació de Barcelona en la conservació i preservació del patrimoni, el projecte de les Vies Blaves preveu recuperar destacats elements monumentals del territori al llarg del riu Llobregat i els seus afluents, com ara el pont de l’antic ferrocarril de Berga, el pont del Diable de Martorell i el de la colònia Sedó. El projecte de les Vies Blaves també preveu la construcció d’un nou pont al pantà de la Baells.

Les Vies Blaves també posaran en valor els actius patrimonials de la demarcació, donant-los encara més visibilitat i facilitant accessos alternatius. És el cas del conjunt monumental de Cardona, el projecte cultural i turístic Mont Sant Benet de Sant Fruitós de Bages o el barri del Rec d’Igualada.

Innovació en seguretat

El projecte de les Vies Blaves inclou mesures pioneres en l’àmbit de la seguretat. La Diputació de Barcelona ha començat a treballar en un protocol de senyalització activa de tot el recorregut, amb la instal·lació de pals de seguretat que informin sobre el traçat de les vies, un sistema d’informació a la ciutadania únic a tot l’estat.

Tot el recorregut de les Vies Blaves, habilitat únicament per a vianants i vehicles no motoritzats, preveu punts d’accés als equips d’emergència en cas de necessitat.