Projecte d'enfortiment de l'economia de mercat a Santa Coloma

Davant la necessitat d’enfortir el comerç local i de proximitat afectat per l’augment de compres a les grans superfícies, l’organització ACPP, que treballa per la cohesió social i la construcció d’un model econòmic just, està desenvolupant una sèrie de projectes per donar suport i posar en valor la comunitat, també pel que fa al comerç.

Actualment s’està duent a terme un treball amb el jovent de l’Institut Ramon Berenguer IV, des de la percepció que és necessària l’educació per al consum responsable especialment en aquells col·lectius que tenen a les seves mans el consum del futur.

L’apropament de l’alumnat a l’espai del mercat, amb la seva activitat tradicionalment central en la vida de la ciutadania però en perill de desaparèixer, no és més que la punta de llança que els ha de fer reflexionar i actuar per construir un consum i un comerç més proper i més sostenible a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Què es fa per promocionar el Mercat Sagarra?

En el marc del projecte de l’enfortiment de l’economia comunitària l’alumnat de l’Institut ha fet un procés per desenvolupar el logotip del mercat, primer pas imprescindible per les campanyes de difusió del Mercat entre la població del municipi de Santa Coloma i en especial entre els veïns i les veïnes més properes.

Per poder-ho dur a terme han estat en contacte amb els i les paradistes i han après uns bàsics de la comunicació corporativa. Però com no pot ser d’una altra manera en una activitat amb esperit comunitari, els logotips que han creat i que són molt diversos, formaran part d’una exposició i seran votats per la ciutadania, per escollir el que més agrada, el que millor transmet els valors del Mercat.

I després del logotip?

El logotip definitiu serà el més votat. Però no ens aturem al logotip: els processos participatius són eines que permeten implicar les persones i aixecar l’interès per temes que els poden ser aliens, com és el cas de la necessitat de comprar al comerç de proximitat.

L’exposició i la invitació a votar servirà per donar aquest tret de sortida a les campanyes que puntualment convidaran la ciutadania a retornar al mercat. La primera campanya la faran els joves que participen al projecte, amb cartells, fullletons i moltes ganes de convèncer!