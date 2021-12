Prohibit collir molsa o branques del bosc

S'acosta el Nadal i les cases comencen a guarnir-se. Moltes famílies aprofiten aquests dies per engalanar casa seva amb el pessebre, l'arbre de Nadal... però cal tenir especial cura amb el que s'agafa del bosc per evitar collit espècies protegides. Els agents rurals han impulsat una campanya en que expliquen què es pot fer i què no als boscos. Ens ho explica el Jordi Pasqual, agent rural, que ens parla de la importància de recordar el que es pot agafar o no del bosc: “Sempre ho fem, però cada any ens trobem en controls que fem als accessos als boscos, persones que recullen encara alguna branca de Boix Grèvol, o molsa, o altres elements d'espècies protegides, o productes vegetals que no es poden agafar. El Boix Grèvol, per exemple, és una espècie protegida des de fa molts anys. Es va fer perquè durant una época es va recollir massivament i s'estava posant en perill el futur de l'espècie. A més compleix una funció ecològica molt important, perquè es aliment de moltes espècies d'aus. Si un agent rural troba algú que ha recol.lectat aquesta espècie, això constitueix una infracció i pot ser objecte d'una sanció administrativa. També està prohibit recollir molsa, tot i que hi ha moltes espècies de molsa. Hem de pensar que la recol.lecció de qualsevol vegetal està regulat, cal una autorització per recollir molsa, ja sigui a un espai privat o públic. En el cas de la molsa, com és una espècie vegetal que compleix una funció ecològica molt important, la seva recol.lecció no està permesa excepte en casos molt concrets i en petites quantitats. Nosaltres recomanem que s'utilitzin altres elements decoratius pels pessebres. Pel que fa als avets, obviament no està permès tallar arbres o dessarrelar arbres del medi natural. És a dir, en general, s'ha d'anar molt al tanto i en cas de dubte, no agafar res del bosc o el medi natural.