Programa del 5 de març del 2020

Sabem si estem infectats aguantant la respiració?

Hi ha cadenes que proposen un mètode per a comprovar si estem infectats de coronavirus, "inhalant profundament i sostenint la respiració durant més de 10 segons sense tossir", així com una possible solució davant el contagi "prenent xarrups d'aigua cada 15 minuts", ja que, suposadament, el líquid farà que el virus arribi més ràpidament al nostre estómac i l'àcid acabarà amb ell. Però no, és una faula.

Tecnologia per a entendre la ment:

«Pràcticament totes les qüestions en què es té en compte el futur, l'acció d'imaginar ha de veure. Abans de prendre una decisió, imaginem com seran els possibles "mons" que sortiran, i en funció d'això triem què fer. És una de les maneres de funcionar que tenim els éssers humans i, per tant, de relacionar-nos amb el que ens envolta », explica Casas-Roma. La intel·ligència artificial estudia com raonem com a humans per a poder establir hipòtesis o suposicions sobre les nostres futures preses de decisions, entorn del qual triarem a cada moment entre diferents opcions.

Nou cas d'agressió a Barcelona:

S'ha descobert un nou cas d'agressió sexual en ple centre de Barcelona. La dona sortia de la discoteca ‘’BACHATA’’ al carrer casanova quan va ser drogada per tres homes. En un primer moment es pensava que es va donar l'alerta a través d'una anomenada al 112, però els mossos van rebre una alerta d'una noia al voltant de les 6 del matí. Segons el testimoniatge hi havia un cotxe amb tres homes i una dona estirat dins d'aquest. Els homes anaven molt embriacs, i en prendre declaració a dues dels homes, aquests van dir que el seu amic havia begut molt i que per això estava estirat en el cotxe. Quan els agents van obrir el vehicle per a investigar, es van adonar que dins hi havia una dona estirat amb clars signes d'agressió sexual. Després d'això els mossos van despertar a la noia i l'home va assegurar que es tractava de la seva parella, però el seu testimoniatge no tenia credibilitat. Després d'això s'inicio una recerca que a conclòs amb els tres homes dins de presó.

Lloguers abusius:

El preu del lloguer és abusiu i a pujat un 130%. Silvia Abadia ens explica aquesta situació. Una campanya anomenada TodasvsAzora, cerca manifestar-se per aquests preus abusius dels lloguers. Un grup de veïns a Badalona es van adonar que les noves propostes de renovació de contracte que els oferia la seva propietat, el fons voltor azora, eren molt elevades i completament abusives. La proposta oferia als propietaris a través d'un burofax una renovació del lloguer que passava dels 1000€ als 1800€.