Professionals i usuaris reclamen un debat urgent sobre el futur de l’atenció a les persones grans

A Catalunya, com a bona part de la resta del món, la pandèmia de COVID-19 ha afectat especialment les persones grans més vulnerables: el 90% (11.135) de les morts per aquesta patologia s’han esdevingut en persones de més de 65 anys, i s’estima que almenys el 50% (5.567) de les quals s’hauran produït en les residències geriàtriques. L’impacte d’aquesta pandèmia, però, va molt més enllà de la mortalitat, tant per a les persones –on ha tingut múltiples repercussions tant físiques, com emocionals, com socials–, com per a les seves famílies i per als professionals que les han atès.

Si el primer gran repte d’aquesta pandèmia va ser donar una resposta d’urgència a aquesta crisi –fet que va fer aflorar els dèficits preexistents–, en el moment actual el segon gran repte passa per ser capaços d’aprendre de la situació viscuda i de repensar el model d’atenció tant en l’entorn residencial, com de tota l’atenció de llarga durada a Catalunya per a les pròximes dècades.

El manifest

Per aquest motiu, la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha impulsat, amb la participació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) i la Fundació iSocial, el manifest

“PER A UN DEBAT OBERT (i urgent) SOBRE EL NOU MODEL DE L’ATENCIÓ DE LLARGA DURADA I RESIDENCIAL“, el qual vol ser el punt de partida d’un debat de consens que, necessàriament, requerirà de la participació de tots els actors implicats (ciutadania, administració, col·legis professionals, patronals, societats científiques i entitats, organismes i professionals implicats en aquest àmbit).

En aquest sentit, han elaborat un decàleg dels principis bàsics sobre els quals iniciar el debat per construir el nou model, que de forma breu són:

1. Cal incorporar les persones grans i els seus cuidadors en la conceptualització i el disseny del nou model. El seu paper ha de ser central, i no únicament consultiu.

2. Cal tenir en compte que la major part de les persones grans volen viure a la seva llar fins al final de la seva vida. Això requereix apostar decididament per l’atenció integrada domiciliària i per les polítiques socials i d’habitatge.

3. Caldrà repensar el model d’atenció residencial, però també caldrà desenvolupar altres alternatives properes al domicili: pisos amb serveis, cohabitatges, pisos tutelats...

4. En aquest sentit, cal abordar de forma sincrònica tots els àmbits de l’atenció de llarga durada: l’atenció residencial, la llarga estada sociosanitària, els centres i hospitals de dia, així com l’atenció domiciliària.

5. El model de l’atenció de llarga durada ha de tenir una mirada àmplia, que va des de la prevenció de discapacitat fins a l’atenció de final de vida

6. L’atenció a les persones grans ha de fer un pas endavant cap a la personalització de les intervencions, adaptant-se a les necessitats i preferències de cada persona.

7. Aquest model d’atenció de llarga durada requerirà atenció col·laborativa i compartida entre el món sanitari i el social, així com una mirada necessàriament territorial i propera a les persones.

8. Cal apostar decididament per millorar el reconeixement i les competències dels cuidadors i dels professionals que atenen aquestes persones.

9. Cal també incorporar la tecnologia com a eina de suport, tant per a les persones com per als seus cuidadors.

10. Finalment, caldrà adaptar els sistemes de provisió dels serveis a aquestes noves realitats, replantejant i redefinint el marc legal i els models de finançament i de control que s’apliquin en cada cas.