El Procicat limita a 10 les reunions al Nadal incloent nens

El Procicat ha aprovat el pla de Nadal, que limita les reunions de Nadal a 10 persones incloent els infants, i que recomana relacionar-se amb dues altres bombolles però en dies diferents, és a dir, que una bombolla quedi només amb una altra per Nadal, i després es trobi amb una segona un altre dia, per posar un exemple.

El Procicat aconsella minimitzar la mobilitat i que es mantingui en l'entorn proper. En aquest sentit, parla de 'bombolla de Nadal', formada per persones que ja tenen contacte proper, com pares, fills i germans que visquin a prop. Cal evitar la interacció amb persones que viuen lluny i fa mesos que no es veu. Es permetrà la sortida d'usuaris de residències. El toc de queda s'allarga les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Mario Germán, metge generalista i membre de doctoralia "el sentit d'autoresponsabilitat és essencial, d'això depèn que en aquestes dates es pugui seguir baixant la corba de contagis o que es descontroli una altra vegada." explica el doctor Germán "de fet no només les reunions són les responsables d'una possible expansió del virus"

El pla de Nadal contempla el període entre el 24 de desembre i el 6 de gener, i està desvinculat dels trams de la desescalada excepte pel que fa a la mobilitat pel territori.

Fixa les reunions en 10 persones i no deixa els nens fora d'aquesta suma. S'aconsella que es reuneixen com a màxim dues bombolles diferents en una trobada. Cada bombolla s'haurà de relacionar com a molt, segons el Procicat, amb dues altres, però sempre en trobades diferents, i sempre les mateixes. És el que es denomina 'bombolla de Nadal', que haurà d'estar formada per persones que ja tenen un contacte proper habitual i que viuen a prop, en cap cas amb persones que fa mesos que no es veu.

També es recomana que les reunions es facin a l'aire lliure sempre que sigui possible, tot i que està prohibit el consum d'aliments a l'espai públic.

En espais tancats, cal ventilar durant la trobada, abans i després, i utilitzar la mascareta sempre que no s'estigui consumint res. El Procicat també demana limitar la durada de les reunions.

Pel que fa a les trobades amb persones que viuen en residències, podran sortir els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, així com, l'1, el 5 i el 6 de gener. Es facilitaran les visites sempre que la situació epidemiològica ho permeti. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).

Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.

Els perímetres dependran del tram d'obertura

Pel que fa a la mobilitat territorial i el retorn a domicili, els perímetres s’ajustaran en funció del tram d’obertura progressiva, però en tot cas es recomana que la mobilitat es minimitzi i es mantingui en l’entorn proper. També es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis. Tot plegat, però, complint les mesures establertes pel govern espanyol, és a dir, amb una prova negativa si s'arriba des de fora de l'Estat.

Pel que fa al confinament nocturn, per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es flexibilitzarà fins a la 1.30 hores. La nit de Reis, el confinament nocturn s’endarrereix fins les 23 per facilitar l'activitat comercial fins a les 22 hores.

Pel que fa a la restauració, els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener podran obrir per a grups de 6 persones per taula o grups de taula. Per a la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a la 1.

Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent per cada tram.

Per últim, tota activitat de cultura popular s’haurà de realitzar de forma adaptada: només en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ.

Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure i, en el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats, caldrà la preassignació de seients. No estaran permesos els parcs de Nadal o similars.

Pel que fa a l’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials, queda condicionada a garantir tres aspectes: que el número màxim de participants que es poden trobar alhora sigui el mateix que correspon al nombre de persones per a reunions -és a dir, 10 persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva-, que s’eviti el contacte entre aquests grups i que assisteixi públic.