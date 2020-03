Programa del 6 de Març del 2020

Per què els nadons prematurs necessiten un logopeda?

Així, «segons els estudis científics, un 20% dels nens prematurs presenta trets del trastorn de l'espectre autista (TEA), mentre que aquest trastorn afecta un 1,8% dels nens nascuts a terme», afirma Marí Vico. També hi ha un 19% d'infants prematurs amb trets associats a trastorns del llenguatge (TEL), mentre que entre la població general la xifra és del 7%. A més, tenen un risc 2,6 vegades més gran que els nascuts a terme de tenir un trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat.

Temporada Tibidabo 2020:

El Tibidabo estrena temporada aquest dissabte amb noves activitats didàctiques sobre robòtica i una nova instal·lació de llits elàstics que permetrà saltar en família quan s'obri a l'estiu. Entre les diferents novetats de la temporada 2020 també destaca un espectacle de l'artista Pep Bou, que oferirà una funció sensorial combinant bombolles de sabó amb llum i música. Bou actuarà els caps de setmana d'abril i en dies d'obertura especials de Setmana Santa. D'altra banda, el parc també oferirà noves visites guiades i estrenarà una app mòbil que permetrà consultar a temps real els minuts d'espera de les atraccions i oferirà informació sobre l'agenda d'activitats i ofertes. A més, està previst que a finals d'any es pugui inaugurar la Cuca de Llum, el nou funicular que s'integrarà al parc com una atracció més.

És possible tenir una renda bàsica universal?

En un món on l'1% de la població posseeix tanta riquesa com el 99% restant, la instauració d'una Renda Bàsica Universal (*RBU) pot semblar a simple vista la millor opció. De fet, des que l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) confirmés el seu suport, el llistat de països que s'han llançant a realitzar proves no ha deixat de créixer i Finlàndia és un d'ells. Des de l'any passat, 2.000 finlandesos en situació de desocupació reben una renda de 560 euros mensuals durant 2 anys.