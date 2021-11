El preu dels aliments continua a l'alça

El preu dels aliments continua pujant, una pujada que anirà a més de cara al Nadal. Els aliments són més cars per l'augment del preu de les matèries primeres, l'energia i el transport. Parlem del tema amb el Roger Gaspa que és el Secretari General de la CEDAD, el consell d'empreses distribuidores d'alimentació de Catalunya, que ens explique que “crec que hem de tranquilitzar els consumidors. Entenc la preocupació, però de fet històricament el sector de l'alimentació és un sector que sempre ha mantingut els preus molt i molt estables gràcies a que és un sector molt competitiu. De fet només cal mirar l'IPC d'octubre, on el general està al 5,5, però el IPC de l'alimentació està al 1.6%. És un sector eficient i competitiu, i tots els operadors treballen per repercutir el menys possible al consumidor.”. L'aliment que més ha pujat de preu aquest any és l'oli: “És cert que l'oli ha pujat, és un cas concret, però l'any passat l'oli estava molt barat i aquest any per qüestions d'oferta i demanda està més car, però no és una qüestió derivada directament de l'augment dels costos energètics”. Aigua, refrescos i sucs també han pujat de preu, com també ho ha fet la carn com el xai i el cabrit: “Tenim milers de productes, és cert que alguns han pujat, en el cas de les begudes s'ha de tenir present que el IVA ha augmentat per decisió del govern”. El que ara paguem més barat és el peix. “És que en la formació de preu intervenen moltes variables. I, com dic, el sector tendeix a mantenir els preus el més estables possibles, perquè el consumir és molt sensible al preu. Volem transmetre un missatge de tranquilitat, i puc dir que tenim un gran compromís com a sector per mantenir els preus els més estables possibles, i les dades de l'IPC ho demostren, perquè el IPC alimentari està molt per sota de l'IPC general”.