El preu de la benzina, pels núvols

El preu de la benzina continua pels núvols, i sense previsió de que baixi a curt termini. Els experts parlen de desequilibri entre una oferta a la baixa i una demanda creixent, mentre que els conductors viuen la situació amb resignació. Manuel Amado és el president de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, i ens diu que: “Nosotros no tenemos participación en el precio de la gasolina, no podemos actuar en ningún aspecto de este tema. El precio nos viene impuesto. Lo que me pregunto es, si la gasolina es un producto de primera necesidad, ¿ por qué ha de pagar lo mismo el que más tiene que el que menos tiene ? Si es un producto de primera necesidad, lo lógico sería que su precio estuviera regulado. Piense que de cada litro de gasolina que usted paga, el gobierno se lleva el 60%. A mayor precio más beneficio se lleva el gobierno. Y nosotros, las estaciones de servicio, no nos estamos haciendo millonarios como la gente cree. Nosotros tenemos una comisión por venta del litro, pero no por el precio de venta. A mayor precio, se vende menos, y por tanto a nosotros estos precios tan altos nos perjudican. Baja la venta, aumenta nuestra inversión, así que nosotros también desearíamos que baje el producto, ya que se vendería más, tendríamos menos inversión y tendríamos la misma comisión” El cert és que el preu de la benzina continua pujant i els experts no es posen d'acord en trobar les causes d'aquest encariment. Alguns parlen de que les retallades de producció de Rússia, degut a la crisi amb Ucraïna, poden ser un dels motius. Altres que cada cop es més a prop un futur on la majoria de cotxes siguin elèctrics i això desincentiva la recerca de nous pous de petroli. Sigui com sigui, no sembla que vinguin bons temps pels conductors, que hauran de continuar pagant una benzina cara els propers mesos.