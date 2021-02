La pressió assistencial als hospitals baixa tímidament

Sembla que ja s'està arribant al pic de la tercera onada. Fins i tot, depenent de com s'interpretin les dades, gairebé es podria dir que van de baixa. De tota manera, fins que aquesta baixada en xifres es tradueixi a les sales dels hospitals passa un temps.



La pressió assistencial d'aquesta tercera onada ha posat a prova, una vegada més, els nervis del personal sanitari. És veritat que ja es tenia l'experiència de la primera i mentalment el xoc no és tan agressiu, però per contrapartida el desgast és major.



Quan tot això passi serà el moment de llepar ferides i reforçar un sistema de salut pública que ha demostrat una enteresa i professionalitat molt per sobre del que les administracions ho han cuidat.



Afluixa la pressió als hospitals?



En La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Jordi Monedero, director assistencial de l'hospital d'Igualada. “Nosaltres ara estem en una situació d'estabilitat, hem baixat una mica. Això sí, les UCIs continuen amb una alta ocupació. Són les que es col·lapsen més tard i també les que es desocupen més tard.” Explica el doctor Monedero “penseu que les UCIs són llits d'alta rotació, un malalt passa en elles entre 24 i 48 hores, però amb aquesta situació de covid passen llargues temporades”.



Ja hem passat el pic de la tercera ona? El director assistencial de l'hospital d'Igualada respon que “això va una mica per barris, encara que jo crec que sí, les corbes són diferents en funció de la zona. Nosaltres vam tenir el pic la setmana passada i l'anterior, aquesta setmana es comença a veure una baixada que encara no s'ha vist en les UCIs.” Explica el doctor.



L’Anoia va ser la primera comarca amb tancament perimetral a Catalunya. La primera onada va ser més un tsunami que va desbordar a l'hospital tant en l'afectació a la ciutadania com al personal.

Aquesta tercera ona ha estat dura, però no s'han arribat a aquests extrems d'haver d'arribar a realitzar triatge. Com està la situació psicològica del personal sanitari? “estem cansats” ens diu Monedero,” no poder baixar la guàrdia, estar sempre en tensió. Aquesta setmana hem hagut d'augmentar les mesures de protecció davant la incidència de la variant britànica i ho fa tot molt més lent. És una situació de no poder baixar la guàrdia amb el desgast que això produeix.” Conclou el doctor Jordi Monedero, director assistencial de l'hospital d'Igualada.