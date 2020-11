Es presenten més de 80 al·legacions al tercer projecte de prolongació de la C-32

Aturem la C-32 ha presentat més de 80 al·legacions al projecte que presenta la Generalitat per ampliar l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar. Les al·legacions aborden quatre grans àmbits: ambiental, mobilitat, social, i econòmic.



Aquesta és la tercera vegada que la Generalitat presenta el projecte, els dos anteriors els va aturar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per diversos errors, com per exemple no contemplar totes les opcions existents per solucionar problemes de trànsit de la zona, o no complir amb la Llei del Canvi Climàtic.



Des del punt de vista ambiental les alternatives que impliquen el desdoblament de la xarxa existent , s’ajusten millor a les especificacions marcades a la Llei de Canvi Climàtic i s’alineen amb els objectius de l’Emergència Climàtica decretada per la Generalitat. En canvi, les propostes d’allargament de l’autopista, per les que la Generalitat aposta, passarien pel mig del bosc entre Blanes i Lloret de Mar afectant paratges de gran interès natural i paisatgístic, i en conseqüència, són les que tenen un impacte ambiental més gran.



Pel que fa a la mobilitat, els estudis presentats generen dubtes que l’alternativa de l’autopista sigui la única solució, i en cap moment es justifica prou l'interès social d’aquesta nova infraestructura. El transport públic està clarament menystingut en l’estudi informatiu del projecte. Des de la plataforma creiem que aquest hauria de tenir un paper fonamental per alleugerir el trànsit entre les diferents poblacions que formen aquest eix de mobilitat, que recordem, inclou els principals serveis de la zona: hospital, jutjats, comerç i estació de tren.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Joan Mora, que és portaveu de le plataforma Aturem la C-32, que ens explica el perquè volem aturar aquest projecte: "Nosaltres considerem que existeixen alternatives a l'allargament de l'autopista, que només suposaria un impacte molt dolent sobre el territori." afirma el portaveu.

Mora afegeix "Es pretèn fer passar l'autopista per una zona boscosa amb un molt bon estat de conservació. Això tindria un impacte mediambiental enorme, i no entenem perquè en els temps que corren encara se segueix apostant per aquests tipus de projectes, quan existeixen alternatives. La Generalitat ha presentat ara un tercer projecte, ja que els altres dos van ser suspesos pel Tirbunal Superior de Justícia de Catalunya, i en aquest tercer projecte ja s'inclou l'estudi de les alternatives: El desdoblament de la xarxa que existeix actualment." explica Joan Mora.

"Però l'informe també diu que la millor opció és allargar l'autopista i nosaltres hem presentat alegacions perquè estem totalment en contra. A més pensem que aquest projecte no és necessari. Els mateixos estudis de mobilitat ja conclouen que aquesta nova xarxa només desviaria una petita part del trànsit que hi ha ara mateix. Només porta trànsit des de Barcelona a la Costa Brava Sud, però no hi ha connexió amb la zona nord. Pensem que és una infraestructura molt limitada ja des del començament." conclou el portaveu de la plataforma aturem la C-32.