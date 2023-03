Preocupant manca de llevadores a Catalunya

Si les administracions no actuen amb celeritat, la feina de llevadora podria desaparèixer perquè no hi ha relleu generacional. La manca de personal en aquest àmbit sanitari és generalitzat, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, i les llevadores es queixen de la reducció de places de formació en els darrers anys. A Catalunya la situació és especialment greu a les terres de l'Ebre. Les xifres són preocupants: A dia d'avui a Catalunya hi ha 1.480 professionals i 711 es jubilen abans del 2026.La ràtio actual a casa nostra és de 23 professionals per cada 100.000 dones, quan el que es recomana es que sigu ide 69. Hem parlat amb la Lídia Lestegás, de 28 anys, i que treballa a l'hospital de Palamós de llevadora. Ens ha explicat les conseqüències de la falta de personal i de la pressió de la feina: “En 10 anys perdrem el 40% de les llevadores que hi ha. Hi ha hospitals a Catalunya on per 900 parts a l'any hi ha només una llevadora per torn. La situació és molt greu. Estem parlant de seguretat, no pot ser que la gent tingui por d'anar a parir a un hospital perquè no hi hagi prous sanitaris per atendre'l, i això està passant. La pressió que tenim és molt elevada, i no tenim el suport al darrera ni el reconeixement que hauríem de tenir”. I és que per ser llevadora s'ha de fer la carrera d'infermeria, de 4 anys de duració, i després un any més amb un exàmen final, i si s'aprova es podrà anar a un hospital a fer un període de dos anys d'aprenentatge. Per atendre un part natural són necesàrries dues llevadores. El tancament del centre de neixement de l'hospital de Martorell és una de les primeres conseqüències d'aquesta manca de llevadores.