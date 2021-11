Preocupació per la variant “Ómicron” de la Covid19

La nova variant del Coronavirus, que la OMS ha batejat com a “Ómicron”, comença a escampar-se per Europa. Després que Bèlgica detectés el primer contagi, han vingut molts altres darrera. Al Regne Unit, Alemanya, Itàlia i la República Txeca ja han aparegut casos, i davant aquesta nova amenaça, els països ja han reaccionat anunciant noves mesures per intentar contenir l'entrada de casos. Israrel ha estat el primer país que ha tornat a tancar fronteres durant els propers 14 dies. En parlem amb el cap del servei de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, a qui preguntem si aquesta nova variant del virus ens pot fer haver de començar de zero: “És difícil començar de zero, hem caminat molt des de l'inici de la pandèmia. Sabem moltes més coses de les que sabíem al principi. Començar de zero no, hauria de ser una variant totalment diferent, i aquest no és el cas. Les mutacions detectades són superiors a la variant delta, però encara no sabem de quina manera el virus ataca a les cèl.lules. La gent ha de saber que en molt poques setmanes, des que apareix una nova variant al món, es coneix tota l'estructura del virus, i inmediatament es pot treballar d'una forma molt directe sobre aquesta nova variant. Sí és cert que aquesta nova variant conté canvis en el seu genoma, modificacions importants, i aquesta és la situació més important, és com si fos una barreja de les tres o quatre variants més comunes. El problema més important sobre les variants és que aquestes noves formes del virus comencin a arribar a zones on el nombre de persones vacunades sigui molt baix, i llavors el virus ho tingui fàcil per passar d'una persona a un altre. La pandèmia afecta a tot el planeta, i és important que tot el planeta es vacuni. És probable que aquest virus en un futur es comporti com el virus de la grip, que com tothom sap a mutant d'un any a un altre, i la vacuna s'ha d'administrar cada any”