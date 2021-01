Preocupació entre els productors de llet perquè la llet els paguen per sota del preu de cost

En els últims 20 anys, Catalunya ha perdut el 90% de les explotacions de llet. El problema és que les grans empreses compren la llet per sota del seu preu de cost i els números no surten. Per això, els productors de llet reclamen la implicació del Govern, i apel·len a la conscienciació del consumidor.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Roser Serret, representant del Boví de llet JARC (Joves agricultors i ramaders de Catalunya). "som un sector primari que es necessita però estem molt poc valorats. Estic molt desil·lusionada. Cada empresa productora tenim uns costos diferents. Hi ha moltes preguntes i una d'elles és què està passant amb la indústria ramadera?" ens explica Serret.

El febrer del 2020, el govern espanyol va aprovar un decret on establia que la gran indústria i les envasadores de llet pagarien als productors, com a mínim, el preu de cost de la llet. Tot i això, els ramaders asseguren que la mesura no ha servit de res.

Per això, reclamen mesures com França, on és el Govern i no la indústria qui fixa el preu de la llet. "Aquí es va intentar amb la intenció que cap indústria compara ni un litre de llet si no es pagava com a mínim al preu de cost. Però com és aquest preu mínim perquè cada explotació té diferents costos." ens diu la representan del boví de llet de JARC. "Som un sector oblidat, tenim una indústria ramadera de les capdavanteres a Europa però només ens volen per a la foto."

També s'apel·la al paper del consumidor final per que comprant marques blanques, a un preu tan baix, encara s'està destrossant més el mercat.

Fa 30 anys, a Catalunya hi havia 4.000 explotacions lleteres i ara, en canvi, poc més de 400. A més, es calcula que, en tres o quatre anys, en podrien desaparèixer la meitat. Un contrasentit en un país que ha d'importar llet perquè és deficitari.

Serret explica que "Cap a on anem? no ho sé. No puc pensar que faré demà perquè ens estan enganyant contínuament, és molt fort dir aquesta paraula, però és que és així. A vegades la impotència no et deixa veure més enllà del dia a dia." conclou

La situació encara ha empitjorat més l'últim any. Si bé el consum de llet ha crescut des del confinament, el preu de cost ha continuat incrementant perquè ha pujat el preu dels cereals amb què alimenten el bestiar.