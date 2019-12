El prat inaugura, per 19é any consecutiu, el pessebte fet per la gent gran

El pessebre de la plaça de la Vila i arriba a la seva 19a edició. En aquesta ocasió, el pessebre està inspirat en un entorn del nord d'Europa. Un paisatge molt característic ple d'avets, cases amb teulades de pissarra i un mantell de neu blanca que tot ho cobreix. En aquesta 19a edició, hi haurà un element innovador que és la introducció dels "santons" com a figures del pessebre. Els "santons" són figures tradicionals de fang pintades a mà provinents de la Provença francesa. En llengua provençal "santoun" vol dir "petit sant", els "santons" són figures de fang, pintades a mà que representen la Nativitat i també els personatges de la vila provençal. Es diu que va ser Sant Francesc d'Assis, qui, al crear el primer pessebre vivent, va introduir la tradició de la representació del Naixement a les esglésies. A poc a poc, els "actors" van ser reemplaçats per figures de grans dimensions, de fusta o de cera. Amb el pas del temps, es van anar introduint diversos personatges de poble, com el timbaler, la peixatera, l'alcalde o el capellà. Existeixen també figures que no pertanyen al Nadal i que evoquen personatges cèlebres de la regió o personatges històrics. Actualment, hi ha al voltant de 240 artesans que fabriquen aquestes figures en el sud de França. Coneguts en el món sencer, els "santons" són un emblema de la Provença. A més a més, el pessebre d'enguany comptarà amb un al·licient extra per als més petits. Dins del mateix pessebre hi haurà referències a diferents contes infantils, que els més menuts hauran de buscar i identificar dintre de la mateixa construcció. També comptarà amb un tren elèctric que recorrerà tot el pessebre. Com cada any, la construcció del pessebre es duu a terme dins del programa de lleure de la Gent Gran on en aquesta edició participen quasi una quarantena de voluntàries i voluntaris. A l'obra del pessebre i els elements ornamentals, també hem de sumar l'elaboració de tot un seguit de productes nadalencs i pastissos que es posaran a la venda i la recaptació de la qual es donarà a una ONG del Prat.

Parlem amb Joan Carrera, participant en l'elaboració del pessebre.