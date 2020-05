Practicament tots els hotels salut tancan. Com ha estat la seva experiència?

L'hotel Alimara, que pertany al Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia (CETT), tancarà diumenge la seva etapa com a hotel salut després d'haver acollit 250 professionals de la salut, 185 dels quals de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

L'hotel, que va posar les seves instal·lacions a la disposició del centre sanitari a l'inici de l'emergència sanitària, ha allotjat a un total de 250 professionals de la salut, a més de facilitar 36 llits i 20 supletoris per al pavelló esportiu Vall d'Hebron.

Les instal·lacions de l'Hotel Alimara Barcelona es van adaptar amb gran celeritat, tot el personal va rebre formació i es van transformar espais, processos i serveis, no sols seguint els protocols necessaris per a preservar la salut i seguretat de tots, sinó també per a adaptar-se a l'activitat i als torns del personal sanitari allotjat a l'hotel.

Així mateix, sensibles amb la situació viscuda pels professionals, tot l'equip de l'hotel s'ha bolcat a acollir de la millor manera possible el personal sanitari a la seva nova residència i facilitar-los el seu dia a dia, especialment intens i complex per l'emergència sanitària.



A partir del dilluns, dia 1 de juny, l'hotel durà a terme un procés de desinfecció exhaustiu de totes les instal·lacions, seguint el protocol establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a reprendre la seva activitat habitual amb totes les garanties de salut i seguretat.

"Si tot va bé i els resultats del anàlisis després de la desinfecció van bé, obrirem el dia 4 al públic", ens explica Eva Viciano, directora d'operacions de l'hotel.



Segons el Dr. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, "per als nostres professionals poder comptar amb unes instal·lacions com les de l'Hotel Alimara Barcelona, a molt poca distància del nostre hospital, ha estat una molt bona solució als problemes de confinament que alguns d'ells tenien. Aquest acord ha estat possible gràcies als vincles històrics amb l'hotel més pròxim al nostre centre, on habitualment hem fet reunions d'equip o hem acollit a conferenciants internacionals i durant aquests mesos, de manera excepcional, s'ha convertit en el lloc de descans per a alguns dels nostres"