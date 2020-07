Es pot minimitzar els danys psicològics a la població i professionals en cas d'una segona onada de covid-19?

Davant els rebrots que s’estan registrant a Catalunya, des d’ANPIR (Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes) s’han identificat pacients que han passat la malaltia havent patit alteracions neuropsicològiques o emocionals.

Els efectes psicològics més habituals de la covid-19 són la depressió, l'ansietat, l'estrès, l'insomni i la soledat, segons un estudi sobre l'impacte psicosocial de la malaltia. Així, un 46% de la població pateix depressió, un 60% ansietat, un 17% símptomes d'estrès, un 17% insomni, un 3% té percepció de soledat i el mateix percentatge presenta el trastorn d'estrès post-traumàtic.



Algunes d’aquestes alteracions, com les cefalees, l’alteració dels sentits de l’olfacte i el gust o els accidents cerebrovasculars, poden estar presents en pacients que han sigut donats d’alta, especialment si han passat per l’UCI.

Davant aquesta situació, una adequada avaluació és el primer pas per dissenyar la intervenció correcta i, en aquells casos amb afectació neurològica, valorar si precisen rehabilitació neuropsicològica posterior.



Als hospitals catalans, els psicòlegs clínics de l’àmbit de la neuropsicologia treballen per atendre la complexitat dels pacients, donar un tractament integral i millorar les intervencions i el pronòstic. Davant una possible segona onada d’ingressos hospitalaris, el paper exercit per la psicologia clínica és vital per minimitzar els danys psicològics a la població catalana.

Pel que fa al col·lectiu sanitari, un 41% té depressió, un 67% ansietat, un 33% estrès, un 29% insomni, un 4% sensació de soledat i un 8% trastorn d'estrès post-traumàtic. L'estudi s'ha fet en base a la revisió sistemàtica de 58 treball científics.

A La Linterna Catalunya, hem parlat del tema amb Vanessa Vidal, psicòloga clínica i vicepresidenta d'ANPIR, associació nacional de psicòlegs clínics i residents.