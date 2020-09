Pot arribar Catalunya als índexs de contagi de Madrid?

Ahir el risc de rebrot de la Covid baixava a Catalunya fins a 13 punts, també la velocitat de contagi de 1.21 a 1.15, i a La Linterna Catalunya i Andorra ens preguntem el motiu.

També ens preguntem per què a Madrid empitjoren i aquí millorem?, quines són les diferencies?



Hem parlat d’aquest tema amb en Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester, professor d’estudis de Ciències de la Salut de la UOC "per entendre aquesta modificació en les dades del risc de rebrot i la velocitat de contagi, cal que tirem força enrere, la llavor dels casos que veiem ara, es troba als inicis de l’estiu, els casos que es van donar a Catalunya i el pic que vam viure a l’estiu es van frenar mitjançant els tests per saber a on eren els positius, fent un rastreig i limitant al màxim activitat moviment, alhora de l'obligatorietat de portar mascareta." explica Salvador.



Sembla que a Catalunya s’està controlant, tot el contrari del que està passant a Madrid, els motius per en Salvador, són diversos, "en primer lloc el caos del lideratge polític a l'hora de gestionar la crisi madrilenya, el fet de no entendre que davant de l’elevat nombre de contagis cal tancar tot el que es pugui per reduir els contactes socials, i també hi ha el factor temps, a Catalunya es van donar els casos de rebrot a primers d’estiu i podríem dir que estem de baixada, i ara els casos s’han traslladat cap al centre, si ho fan bé s’amortirà, però fa la sensació que no saben molt bé com reaccionar." raona Macip.



L'expert afegeix "Essent Madrid tan important, el risc és per a tothom, donat que té una alta concentració de persones, recursos, serveis, sabem que l'estructura d’Espanya és molt radial i centralitzada, i és una evidència que es pot escampar ràpidament per la península mentre sigui permès que tothom entri i surti de Madrid lliurement, el risc és molt alt i cal actuar ràpidament mitjançant restriccions."



Les dificultats per a trobar els equilibris entre la reducció al màxim les interaccions entre persones perquè no s’escampi la covid, i la preservació de l’economia són enormes.