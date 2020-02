El Port promou estades de professors d'FP i universitat en empreses per apropar educació i empresa.

El Port de Barcelona celebrarà l'1 d'abril una jornada amb l'objectiu de facilitar que professors d'instituts i universitats que imparteixen assignatures relaciones amb les activitats del sector puguin realitzar estades d'una a dues setmanes a les empreses. La intenció és captar talent per al sector logístic-portuari entre el professorat i aportar així valor a les empreses de la comunitat portuària de Barcelona. L'experiència ha de permetre a les empreses influir en els coneixements que es transmeten als alumnes de tal manera que siguin "més adaptats" a les necessitats reals del món empresarial. A més, es facilitarà "l'intercanvi de coneixement entre tots".

Es tracta d ela segona Jornada de Promoció de la FP Dual en l'àmbit logístic-portuari i s'estructurarà en dues parts diferenciades. La primera comptarà amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló; la presidenta del Port, Mercè Conesa; el director de Negoci d'Empreses a Catalunya, Balears i Aragó de Bankia, José Manuel García Trany; i la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, Mercè Massa Rincón. L'especialista en desenvolupament de talent, lideratge i 'coaching' Juan Carlos Cubeiro oferirà la conferència central.

La segona part, a la tarda, consistirà en una sessió de 'getting talent', on es posaran en contacte empreses i professors de graus superiors d'FP i universitats que imparteixen classes sobre logística i transport, comerç internacional, informàtica i telecomunicacions, electricitat, hidràulica, mecànica, medi ambient i administració per tal que puguin conèixer-se i valorar la possibilitat de col·laborar.

Eduard Rodés, coordinador del grup de treball de formació i ocupació del consell rector per a la promoció de la comunitat portuaria de Barcelona i director de l'escola intermodal transport, ens explica la iniciativa a La Linterna Catalunya.