¿Por qué la vacuna de Pfizer es doble? ¿Es la única que llegará a finales de año?

Las farmacéuticas Pfizer y Biontech han asegurado que su vacuna contra la covid-19 ha demostrado tener una eficacia de más del 90% en los ensayos clínicos a gran escala.

Mientras estas pruebas en humanos continúan su curso, los resultados preliminares indican que la vacuna protege de la covid-19 en la mayoría de los casos siete días después de la segunda dosis, según han anunciado este lunes las compañías. Pfizer y Biontech esperan demostrar la seguridad de la vacuna durante la tercera semana de noviembre.

Si constatan que no tiene riesgos por la salud, entonces pedirán la autorización de los reguladores para comercializar la vacuna de manera urgente.

Según Pfizer y Biontech, un comité independiente ha concluido que su vacuna es efectiva en un 90% de los casos 28 días después del inicio de la vacunación, que consiste en dos dosis. Todo esto, recuerdan que el porcentaje podría cambiar una vez finalicen los ensayos clínicos.

¿Por qué son dos dosis?

"Se necesitan dos dosis para que el organismo desarrolle una capacidad inmunitaria correcta, se administran con una semana de diferencia." nos explica en La Linterna Catalunya, el investigador de la universidad de Leicester y profesor de ciencias de la salud de la UOC, Salvador Macip "de todas formas que sean dos dosis es una aspecto logístico negativo de la vacuna, significa que si hay cien millones de dosis, se podrán vacunar la mitad de personas" razona Macip.

"Otro aspecto difícil para la logística es que la vacuna se debe conservar a temperaturas muy bajas. Esto es porque está basada en un concepto muy novedoso basado en el genoma del virus que necesita de esas bajas temperaturas para que sea estable". nos explica el investigador.

Esta es una de esas noticias que todo el mundo espera, hay ansiedad y necesidad de tener de una vez buenas noticias pero "hay que esperar todavía, aún no han concluido los ensayos clínicos. El anuncio se ha hecho a través de rueda de prensa, sin mostrar los datos aún." Nos dice el investigador.

¿Cuando será posible ponerla en circulación?

Macip responde que "si todo va bien, sin contratiempos, es posible que en los primeros meses del 2021. Claro que con esas dosis se supone que las primeras serán las personas de los servicios esenciales y de riesgo". Así que, de entrada, este anuncio ha sido, parte, operación de márketing económico.

¿Será la única antes de finde año?

Pero no olvidemos que hay más vacunas en marcha "Es posible que antes de fin de año casi veamos, por lo menos, dos vacunas más. La estadounidense de Moderna y la inglesa de Oxford. No cuento la rusa ni la china, que ya las están usando, porque sus datos en las pruebas y ensayos no son muy transparentes." Concluye Macip.