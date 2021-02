¿Por qué Francia deja a sus ciudadanos entrar en España por Navarra y no por Cataluña?

Estamos de acuerdo. Hay que controlar la pandemia, hay que evitar que nuestros mayores caigan enfermos, gracias a la vacuna eso se está ya consiguiendo, hay que evitar que nuestros seres queridos corran un riesgo terrible antes de ser vacunados. ¿Y cómo se consigue todo eso? Con restricciones sociales y de movimiento.

Pero ¿qué pasa cuando las restricciones van por barrios en función de criterios dispares?

Es lo que está ocurriendo en distintas zonas de España, mientras en Madrid la hostelería ha seguido funcionando, en Cataluña ha sufrido un golpe mortal con los cierres y restricciones de horario. Criterios dispares.

En la zona fronteriza entre Francia y España pasa algo similar. La euro región de Nueva Aquitania – Euskadi –Navarra, las fronteras están abiertas. La normativa francesa permite a los ciudadanos de Nueva Aquitania cruzar la frontera casi sin problemas. Incluso si la estancia es, como máximo, de 24 horas no se exige una PCR negativa al retornar a Francia. ¿Por qué esto no pasa en la frontera con Cataluña?

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Antoni Escudero, presidente de la federación de hostelería de las comarcas de Girona “estamos escandalizados. Si hay una ley francesa para la frontera se debe aplicar a toda la frontera y no solo a una parte” Explica Escudero “igual que no estamos de acuerdo con esta discriminación francesa, tampoco estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno español. Si estamos dentro del espacio Schengen todos los países deberían aplicar las mismas medidas”.

Las autonomías cada una por su lado

La situación del espacio Schengen tiene un claro símil entre las autonomías españolas, el presidente de la federación de hostelería gerundense añade que “lo mismo ocurre en España entre autonomías. Aquí cada autonomía está aplicando su criterio, su ley autonómica, esto nos está perjudicando mucho.”

Por eso escudero lanza una pregunta clara “¿Cómo es posible que en una comunidad tan potente como Madrid no se haya cerrado la hostería y aquí en Cataluña nos hayan asfixiado? No se entiende de ninguna de las maneras”.

La hostelería catalana culpabilizada

Mientras en Madrid la hostelería no cerraba, en Euskadi se declaraba nulo el cierre de los establecimientos porque no había ninguna prueba que sustentara que bares y restaurantes son focos de contagio. “¿Por qué han criminalizado de esta manera a la hostelería catalana?” se pregunta Escudero “¿por qué regla de tres nos cargan la responsabilidad si hemos hecho todos los pasos para ser un espacio seguro? ¿Cuándo se sabe que los contagios vienen de las reuniones familiares y fiestas ilegales?”

El presidente de la federación hostelera se queja de que el sector pague los platos rotos de una dejadez presupuestaria “¿Qué culpa tenemos nosotros de que durante años se haya infra financiado a la sanidad pública y ahora nos veamos con los hospitales saturados y con un personal al límite? Pagamos nosotros el pato en Cataluña. Creo que hay un desgobierno total”.

El problema es de una dimensión muy elevada “ya hay muchos negocios que no abrirán. No nos han dado ni un respiro. Ya me gustaría tener en Cataluña a la presidenta de Madrid, no habríamos cerrado”.

Un proteccionismo francés oculto

Antoni Escudero nos explica que “las presiones del gobierno francés a sus ciudadanos es un chantaje para que no crucen la frontera y vengan a Girona. Se trata, sin duda, de una medida de proteccionismo económico oculto del gobierno francés para que sus ciudadanos consuman allí” y añade que “los franceses vienen atraídos también por nuestros precios. También el nivel de vida aquí es diferente y ahí está la diferencia” concluye Antoni Escudero, presidente de la federación de hostelería de las comarcas de Girona.

La dimensión real del drama que se está viviendo en la hostelería catalana se verá cuando esta pesadilla pandémica acabe y se vean las cifras finales. Aún nos queda.