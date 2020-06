La plataforma HBO retira temporament "lo que el viento se llevó" per racista

Víctor Esquirol és crític de cinema de OtrosCinesEuropa i cada divendres ens porta tres estrenes, aquesta setmana dues, per gaudir del cinema el cap de setmana.

Avui, a més d'explicar-nos dues estrenes, parlem amb el Víctor sobre la retirada de la pel.lícula "lo que el viento se llevó" de la plataforma HBO per ser un film racista. El tema ha aixecat molta polseguera.

"La plataforma ha dit que en breu tornarà a estar disponible al catàleg però, amb una fitxa actualitzada i a on és situarà el context i l'acció de la peli" ens explica Esquirol "Em sembla bé, potser darrera de tant escàndol no saben veure que les noves generacions desconeixen totalment episodis de la guerra de secessió dels Estats Units i el seu context històric, no només això, també desconeixen molts capítols històrics moderns. La plataforma fa bé en contextualitzar la situació d'aquella época." Conclou el crític.

I després de tot això passem a la teca. Aquestes son las pelis d'avui:

-Da 5 Bloods: Hermanos de armas

El oscaritzat Spike Lee dirigeix ‘Dóna 5 Bloods: Germans d'armes’. La seva nova pel·lícula conta el retorn a Vietnam de quatre veterans de guerra afroamericans: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) i Melvin (Isiah Whitlock, Jr.). El fill de Paul (Jonathan Majors) els ajuda a buscar les restes del seu capità (Chadwick Boseman), caigut en combat, i el tresor que van enterrar. Hauran de vèncer obstacles naturals i humans, i constataran els estralls causats per la immoralitat de la guerra de Vietnam.

-APE

Guanyadora al festival de Lucarno del premi al millor director debutant l'any 2017.