El plasma amb anticossos Covid-19 podria servir com a tractament en els inicis de la malaltia

El Banc de Sang està buscant persones que hagin passat la Covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l'estan patint i pels assajos clínics en marxa. El plasma de convalescents del virus és un dels pocs tractaments efectius pels malalts dels hospitals, segons avalen tots els estudis i assajos clínics fets a nivell nacional i internacional.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la doctora Roser Vallès, responsable de la donació de plasma de convalescents covid, "Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos dirigits contra aquest virus. Aquestes defenses es troben en el plasma i, si els administrem a un malalt, podem ajudar a superar la infecció." explica la doctora.

En el cas de Catalunya ja s’està tractant malalts de Covid-19 als hospitals gràcies a les més de 3.000 donacions de plasma que s’han fet.

Tractaments a Catalunya

El Banc de Sang i Teixits lidera un estudi observacional, que posa a disposició dels hospitals el plasma amb anticossos contra la Covid-19 per garantir l’accés al tractament amb plasma convalescent a tots els pacients que no tinguin accés als assajos clínic.

La resta de tractaments amb plasma estan en el marc de diversos assajos clínics que estudien l’eficàcia del tractament:

"El ConPlas-19, promogut per la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, en el qual participen 6 hospitals catalans, que transfon el plasma a malalts que encara no estan en situació crítica." explica la doctora

El GC2003, promogut per l’empresa Grífols, dirigit a demostrar l’eficàcia del plasma en malalts ingressats en unitats de cures intensives.

El COnV-ert, promogut pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, per avaluar l’eficàcia del tractament amb plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb COVID-19 lleu o moderada.

Estudis internacionals avalen el tractament

Des de l’inici de la pandèmia, els principals hospitals i instituts de recerca de tot el món han buscat un tractament eficaç per tractar la Covid-19. Segons indiquen els principals estudis publicats a les revistes científiques de referència, el plasma de malalts que han superat el virus és el principal tractament que, fins ara, ha demostrat la seva eficàcia.

A més, les transfusions de plasma amb anticossos han mostrat una evolució positiva tant en malalts amb un estat lleu o moderat com en malats en unitats de cures intensives, amb o sense intubació. Algunes de les seves principals conclusions són la reducció de la mortalitat o la reducció de la gravetat dels símptomes.

"Un dels darrers estudis fet per la Fundació INFANT i publicat a The New England Journal of Medicine, parla de manera concloent sobre la reducció d’un 60% de la progressió del virus en malalts greus d’edat avançada tractats amb plasma de convalescents." ens diu la doctora Roser vallès. El director científic de l’estudi és el Dr. Fernando Polack, qui també ha coordinat l’assaig de la vacuna de Pfizer amb més de 44.000 voluntaris.

Es busquen més donants de plasma

Les persones que han superat la Covid-19 poden donar plasma. La donació és molt semblant a la de sang, té una durada de 45 minuts i permet obtenir només el plasma mentre que les cèl·lules de la sang (glòbuls vermells) es retornen al donant.

Les persones que vulguin participar han de complir els següents criteris:

-Tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos

-En el cas de les dones, no haver estat embarassada

-No haver estat transfós

-Haver superat a malaltia fa més de 28 dies i menys de 3 mesos

-Tenir una prova diagnòstica que hagi confirmat la malaltia

És imprescindible inscriure’s a través del formulari del web www.donarsang.gencat.cat/plasmacovid19 per poder participar en la donació. Un equip mèdic contactarà amb les persones inscrites per fer-li una entrevista i donar-li cita per la donació.