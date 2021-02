Eduard porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a la Linterna Catalunya les novetats de la setmana.

• Google instal·larà un centre de ciberseguretat a Màlaga com a part d'una inversió de 650 milions de dòlars a Espanya



La filial de Google a Espanya ha comunicat la seva intenció d'invertir més 650 milions de dòlars en 5 anys per a ajudar a la transformació digital del país. Els diners s'invertirà en grans estructures que la tecnològica necessita per a oferir un millor servei, incloent la creació a Màlaga d'un centre d'excel·lència per a la ciberseguretat, la primera regió de Google Cloud en la península i un nou cable submarí privat per a connectar Espanya amb els Estats Units i el Regne Unit.

El centre d'excel·lència per a la ciberseguretat s'instal·larà en l'antic Govern Militar de Màlaga i ocuparà un espai de 2.500 metres quadrats.



• Apple substituirà les bateries d'alguns MacBook Pro de 2016 i 2017 per problemes de càrrega



Apple ha llançat una campanya de servei tècnic amb el propòsit de substituir les bateries d'alguns portàtils MacBook Pro de 2016 i 2017 que estaven tenint greus problemes de càrrega.

Concretament, la signatura de la poma assenyala en el seu lloc oficial que "un número molt reduït" d'aquests equips podrien quedar-se embussat en l'1% de càrrega, la qual cosa en la pràctica els inutilitza com a ordinadors portàtils una vegada desconnectats de l'endoll.

El problema no sembla estar en la composició química o la fabricació de les bateries, sinó més aviat en el programari de control.

Apple també ha llançat una actualització de macOS que evita aquest problema en altres ordinadors MacBook Pro de 2016 i 2017.



• La planta de Nissan a Barcelona podria transformar-se en una fàbrica de bateries destinada a subministrar cel·les a SEAT



L'empresa sud-coreana LG Energy Solution com la francesa Schneider Electric estarien interessades a adquirir la planta de Nissan a Barcelona, que deixarà de produir automòbils el mes vinent de desembre degut als plans d'ajust de la companyia, amb l'objectiu de transformar-la en una fàbrica de bateries.



• Jaguar serà una marca 100% elèctrica en 2025



Aquesta setmana Jaguar Land Rover ha anunciat la seva nova estratègia global anomenada reimagini, que porta amb si una canvi de ritme en els plans per a convertir el 100% de la producció d'automòbils de la marca en cotxes elèctrics purs.

Per a l'any 2025 tots els cotxes produïts per Jaguar seran elèctrics sota una plataforma única.



• Motorola presenta el Moto G30 i el Moto G10, tots dos amb bateria de 5.000 mAh



El Moto G30, que des de 219 euros munta un panell IPS LCD de 6,5 polzades amb resolució HD+ (720 x 1600) i una taxa de refresc de 90 Hz. Aquest és el primer mòbil de gamma mitjana de Motorola que aposta per aquesta característica que ofereix una major fluïdesa de moviment de la pantalla. En el seu interior tenim un processador Qualcomm Snapdragon 662 acompanyat de 4/6 GB de memòria RAM i un emmagatzematge intern de 128 GB ampliables.



Moto G10, part d'un preu de 159 euros a canvi de retallar moltes de les especificacions que presenta el seu germà major. En aquest cas tenim un processador Qualcomm Snapdragon 460, panell IPS LCD de 6,5 polzades (720p), 4 GB de memòria RAM, 64/128 GB d'emmagatzematge intern ampliable



• Google, Microsoft i Qualcomm mostren el seu desacord per la compra de ARM per part de Nvidia



Alphabet, Microsoft i Qualcomm han demanat a la FTC que durant el procés de revisió de l'acord que ja ha començat, intervingui. Les tres companyies consideren que la compra de ARM per part de*Nvidia danyarà la competència en un sector de la indústria que consideren vital per als seus respectius negocis i interessos