La placenta té un efecte protector enfront de la Covid en els nounats

Tot just fa un any que coneixem la SARS-CoV-2 i, encara que ja en sabem moltes coses, encara queda molt més per investigar-ne. Centres de recerca de tot el món s'estan bolcant per comprendre tots els mecanismes que hi ha darrere d'aquest virus que ha posat el món sencer a la corda fluixa.

I en aquest esforç col·laboratiu no només hi participen immunòlegs i epidemiòlegs. Altres especialistes també hi aporten el seu granet de sorra des d'altres punts de vista. És el cas de l'oncologia, una de les disciplines mèdiques que en els últims anys ha tingut un desenvolupament tecnològic més gran.

Precisament la tecnologia que s'aplica per a l'anàlisi molecular dels tumors s'ha fet servir per a realitzar una anàlisi clínica, morfològica i molecular completa de les placentes de dones embarassades amb i sense infecció per SARS-CoV-2, que van donar a llum durant la primera onada de la pandèmia a Itàlia.

Els resultats d'aquest estudi internacional, l'objectiu del qual és analitzar l'efecte del virus sobre la fisiopatologia de la placenta i les seves conseqüències sobre el nadó, s'acaben de publicar a la revista The Journal of Clinical Investigation.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Paolo Nuciforo del VHIO «Gràcies a aquest treball hem pogut constatar que, encara que el virus pot infectar la placenta, en cap cas es va produir una transmissió vertical de la mare al nadó, cosa que apunta que la placenta pot ser una barrera maternoinfantil neonatal eficaç contra el virus, fins i tot en presència d'una infecció greu», assenyala el , cap del Grup d'Oncologia Molecular del VHIO, que afegeix que «per primera vegada, hem determinat la càrrega viral en teixits de placentes usant la combinació de tècniques de PCR i d'hibridació in situ i s'ha demostrat que, tot i que ocasionalment, la SARS-CoV-2 pot infectar massivament les cèl·lules de la placenta i determinar-ne la mort».

Aquest estudi ha estat possible en part gràcies al finançament per a la recerca contra la Covid-19 obtinguda del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS).

«El virus vol escapar-se del control del sistema immunitari i per això desenvolupa diferents estratègies. És una cosa que té en comú amb les cèl·lules tumorals. Nosaltres hem volgut oferir la nostra experiència en aquest sentit aportant tot el que hem après en el context del càncer. Així, hem observat que les estratègies utilitzades per les cèl·lules tumorals per escapar-se de el sistema immune són similars a les utilitzades pel virus», ens explica el Dr. Nuciforo, que a més apunta com es pot aprofitar el que "es descobreixi sobre el mateix virus SARS-CoV-2 per desenvolupar nous tractaments per al càncer, i viceversa, aplicar el que es coneix del càncer per buscar tractaments contra la Covid-19."

Danys per càrrega viral alta

Per dur a terme l'estudi es va analitzar una cohort de 37 dones embarassades, 21 de les quals havien confirmat una infecció per SARS-CoV-2 en una prova PCR. Totes les dones van donar a llum amb èxit a nounats vius i asimptomàtics excepte en dos casos.

" els problemes del nounat no es van deure al fet que estigués infectat pel SARS-CoV-2, sinó al fet que la placenta es va veure severament afectada per la malaltia. Així, el nounat pateix, però ho fa perquè la placenta ja no funciona adequadament», explica el Dr. Nuciforo, que a més apunta que "en aquest cas no és tan important que hi hagi una transmissió vertical de la malaltia perquè hi hagi afectació. En aquesta mostra de placenta severament afectada pel SARS-CoV-2 es va poder constatar que la càrrega viral i els danys eren similars als que el virus causa en els pulmons de pacients morts per Covid-19."

«Ara mateix no sabem com identificar aquestes pacients de manera adequada, per poder oferir-los un tractament diferent que ajudi a evitar que la placenta se’n vegi afectada. Hi ha diferents alternatives, com el desenvolupament de possibles marcadors en la sang de les pacients, però encara és un camí inexplorat sobre el qual cal investigar més», comenta el Dr. Paolo Nuciforo.

Semblances i relació amb el càncer

Aquest treball de recerca que es va dur a terme amb el virus de la SARS-CoV-2 en les placentes de dones que tenien la infecció ha permès observar que la seva resposta inflamatòria era molt similar a la que s'observa en alguns tumors. «A l'anàlisi hem emprat la mateixa tecnologia que utilitzem quan estudiem el càncer. Hem vist que la inflamació generada pel virus és molt semblant a la induïda per alguns tumors. Si entenem aquest sistema inflamatori serem capaços de desenvolupar nous tractaments», comenta el Doctor.

Per què estudiar un virus en un centre de recerca sobre el càncer? Les recerques en malalties infeccioses i sobre el càncer poden anar de bracet.

Les malalties infeccioses són una gran preocupació per als oncòlegs. Això és així perquè els pacients amb càncer que reben quimioteràpia o immunoteràpia són especialment vulnerables a les infeccions, com la de la SARS-CoV-2, perquè el seu sistema immunològic està compromès.