Un "Pinocho", sense sorpreses però genial, arriba a la pantalla gran

Aquestes son les pel.lícules que recomana aquesta setmana a La Linterna Catalunya, el Víctor esquirol, crític de cinema de "otros cines europa".

-"PINOCHO"

En aquesta nova interpretació del conte clàssic que gaudeix d'una enorme popularitat a tot el món, Matteo Garrone torna a les veritables arrels de la història de Pinotxo. Amb aquesta innovadora pel·lícula d'acció real rodada en entorns italians de gran bellesa, *Garrone crea un món enlluernador de fantasia i misteri, replet de moments brillants, divertits i commovedors.

L'actor guanyador del Premi de l'Acadèmia® Roberto Benigni interpreta a Geppetto, un vell fuster que crea una marioneta de fusta. Però succeeix una cosa màgica: l'entremaliada marioneta comença a parlar, a caminar, a córrer i a menjar com qualsevol nen. Geppetto li posa el nom de Pinotxo i el cria com a un fill.



Però a Pinotxo li resulta difícil ser bo. Es deixa portar fàcilment pel mal camí i va de desgràcia en desgràcia. Uns bandits ho persegueixen, ho enganyen i ho segresten en un món de fantasia replet de criatures fantàstiques, des del ventre d'un peix gegant fins al País de les Joguines i el Camp dels Miracles. La seva fidel amiga, la fada, intenta fer-li veure que el seu somni, convertir-se en un nen de veritat, no es farà realitat fins que Pinotxo no canviï la seva manera de ser.

-"KNIGHT OF CUPS"

"Hi havia una vegada un jove príncep el pare del qual, el rei d'Orient, l'envia a Egipte per a trobar una perla. Però quan arriba, el poble li serveix una tassa. En beure-la, s'oblida que era el fill d'un rei, s'oblida de la perla i cau en un profund somni." El pare de Rick (Christian Bale) solia llegir-li aquesta història quan era un nen. En l'actualitat, sent Rick ja adult, el camí cap a Orient s'estén davant ell.

-"RIFKIN'S FESTIVAL"

El film narra la història d'un matrimoni estatunidenc que acudeix al Zinemaldia de Sant Sebastià. La parella queda corpresa del festival, així com de la bellesa i encant d'Espanya i la fantasia del món del cinema.

Ella té un affaire amb un brillant director de cinema francès i ell s'enamora d'una resident a la ciutat.