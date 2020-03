El pin parental y la educación

La proposta del 'pin parental', afavorit per Vox a Múrcia i Madrid, és una facultat que permet als pares a no autoritzar l'assistència dels seus fills a activitats externes relacionades amb qüestions morals, religioses o ideològiques en els centres educatius.

Els directors de l'escola Abat Oliba Loreto han opinat negativament sobre aquesta proposta. Estem en un canvi d'època on els consensos socials canvien, tot això que es donava per fet fins ara pels nostres pares o avis està ara en crisi. Per això mateix aquest tema genera tanta polèmica i tants comentaris, és una cosa que ens afecta tots d'una manera o altra. Els fills no són dels pares, però tampoc són de l'estat, són d'ells mateixos, ja que són ells els que han de descobrir les seves idees i com gestionar-les.

Com educar als nostres fills?

El gran problema aquí és com eduquem la llibertat. Hi ha algun criteri en les persones que els permeti veure si una cosa és bona o no? Molta gent es posiciona com d’esquerres o de dretes, i dóna per fet que uns són els dolents i altres els bons. Però això és més complicat del que sembla. Els fills tenen dret a rebre l'educació que vulguin els seus pares, però també tenen dret a rebutjar-la si això no és el que volen per a ells mateixos, de la mateixa manera que també poden rebutjar la ideologia de l'estat o acceptar-la.

Segons els directors de l'escola Abat Oliba Loreto, l'objectiu d'un educador, és educar els alumnes en llibertat. Cal diferenciar també entre un nen petit i un adolescent. Els nens petits no arriben a entendre moltes coses que pasen al seu voltant, pero un adolescent ya sap pensar per ell mateix.