Picmic Taxi : Els taxis de Barcelona es digitalitzen

Barcelona impulsa Picmic Taxi, una aplicació per demanar un taxi al carrer. Es busca reduir l'impacte ambiental d'aquests vehicles, ja que diuen que el 48% del temps que els taxis circulen per la ciutat, ho fan sense clients. La Maria Teresa Carrillo és la gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, qui ens diu que: “Sí, la xifra és correcta, pràcticament la meitat del temps que un taxi està circulant ho fa sense client, i amb aquesta aplicació que estem tirant endavant creiem que això es reduirà, i serà bo per tots. També vull dir que pràcticament la meitat dels taxistes de Barcelona no estan adherits a cap emissora ni aplicació i només capten clients al carrer. L'objectiu és digitalitzar les peticions que normalment es fan a mà alçada al carrer. Convertir aquesta petició de taxi en un vincle, amb un algoritme que lligarà oferta amb demanda, i com a conseqüència es reduirà molt l'impacte ambiental. Si aconseguim reduir el nombre de quilòmetres que fan els taxistes sense clients, estarem disminuint la contaminació ambiental. Creiem que es farà més atractiu l'ús del taxi, es reduirà el temps d'espera, perquè tots els taxistes estaran en aquesta aplicació. El servei ha estat ben rebut pel sector del taxi, ja fa temps que el sector ens demanava una solució, per digitalitzar aquest sector, i la veritat és que ho han rebut amb molts bons ulls, ja que a ells també els reduirà costos. La Picmi Taxi és una nova funcionalitat de l'aplicació AMB-Mobilitat. A través d'aquest nou botó en aquesta aplicació, els usuaris que estiguin registrats podran demanar un taxi a través d'aquest botó. I un cop feta aquesta petició els taxis que l'algoritme troba a la zona reben una notificació de que hi ha una persona demanant un taxi, i el propi algoritme assigna a un d'aquests taxis, en funció de la distància, situació del trànsit, etc...I el client rep un missatge on veu el temps que trigarà aquest taxi en arribar, i a més el model de cotxe i matrícula del teu taxi.