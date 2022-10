La pianista Laura Andrés presenta el sou nou treball discogràfic " Kintsugi"

El kintsugi és l’art de la reconstrucció de la ceràmica japonesa amb una pasta feta de resina i or. Sota aquesta bonica metàfora de la resiliència, la pianista i compositora ens embolcalla amb el seu univers sonor profund i inspirador. Una paleta sonora plena de subtileses, a vegades contemplativa i d’altres potent, que ens porta a “sentir” no només amb les orelles sinó amb tot el nostre ésser. Música inspiradora, de la primera fins a l'última nota. La Laura Andrés és una sòlida pianista del nostre panorama musical, amb una gran capacitat comunicadora dalt de l'escenari. El 2021 va publicar l’àlbum #blanc, de composicions pròpies, que va guanyar un premi Enderrock i que ha presentat per tot Catalunya (en festivals i cicles de concerts d’arreu) però també a Madrid, Màlaga, Brussel·les, Lecce o Milà, obtenint una gran acollida. Com a pianista solista realitza gires per tot Europa amb diversos repertoris, i també acompanya regularment artistes de renom nacional i internacional en diversos projectes. Ha col·laborat també en programes i emissions de televisió i entreteniment, talent shows i programes solidaris.

El dia 10 de novembre kintsugi veurà la llum a plataformes digitals i el podrem sentir en directe, amb tota l’emoció i una acurada posada en escena a la sala Tradicionàrius, al barri de Gràcia de Barcelona, Travessia de Sant Antoni, 6-8.