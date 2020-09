"Petrocalipsis" la transició energètica

Probablement una de les coses que de tant en tant surt cíclicament és el canvi energètic i climàtic, la necessitat d'un canvi de model energètic per fer-ho més sostenible i més net pel medi ambient una altra cosa és que s'arribi a temps o no. S'ha publicat un llibre Petrocalipsis que tracta aquest tema de transició energètica, quina és la nostra situació real, coma hauríem d'actuar en conseqüència de les necessitats energètiques del que tenim i del que podríem tenir. L'autor del llibre és el doctor Antonio Turiel, investigador del CSIC i avui el tenim al programa.

La crisi del petroli és més imminent del que pensàvem? Ara no es parla massa del tema potser pel tema del coronavirus.

Antonio: El tema del coronavirus ocupat tota l'atenció mediàtica, ja que comporta una greu crisi tant econòmica com sanitària. Ara mateix no estem preocupats per l'escassetat futura de petroli perquè ara mateix sobre el 10% del que estem consumint. El problema és que ja està en una situació molt dolenta, molts jaciments ja fa temps que s'han exhaurit. Ara justament la tendència perquè les petrolieres inverteixen i no surt a compte perquè ja no queden jaciments rendibles, és que en els pròxims anys la producció davallarà ràpidament, més que duran la crisi de la covid. Un punt sortim de la crisi del covid trobarem que començarà a faltar petroli i aquí tindrem un problema seriós.

Als anys setanta Ja està elevada la crisi del petroli i de les necessitats un canvi energètic. Tenim una font alternativa d'energia clara?

Antonio: El que sí que és veritat és que fa molts anys s'anunciava que cap als anys 2000 ens trobaríem en una situació que les petrolieres arribarien el màxim i després començarien a davallar. Ara ja sabem en quin moment hem arribat al màxim l'any 2018 quan tota mena de petroli i ara el que fa la producció és a davallar lentament, ara potser una mica més ràpid però no serà una cosa que s'acabi d'avui per demà, durarà dècades, El problema és que cada cop tindrem menys i haurem de buscar alternatives perquè hauria de menjar no tindrem tanta energia i aquí està el problema principal perquè realment no hi ha gaire alternatives al nivell d'altres combustibles fòssils. També estan experimentant problemes de davallada, l'urani. Les fonts d'energia renovables tenen un gran potencial, poden suplir moltes necessitats però no tenen una potència tan gran com els combustibles fòssils. Aquí està el dilema, hem d'acceptar que hi haurà una davallada en el consum energètic on no podrem cobrir-ho tot.

De les solucions que tenim a sobre de la taula... Cotxes elèctrics, l'hidrogen que és car de produir, cap a quina direcció anirà tot això?

Antonio: El meu llibre Petrocalipsis precisament parlo de què res d'això funcionarà, vull dir que l'única alternativa és un descens de l'energia a un nivell que serà el que podrem produir mitjançant fonts d'energia renovables que ens podran ajudar a mantenir un nivell de vida normal però amb un consum molt més moderat que l'actual i òbviament en una societat basada en el consum com és l'actual i basada en el malbaratament, haurem de ser més conscients de tot. Aleshores tenim dos problemes, on és l'ambiental què són els residus i l'altre és el que genera la falta de recursos i hem d'aprendre a viure en aquest equilibri que de moment no han sabut fer però que haurem de buscar la manera de fer-ho.

El llibre explica el que hem d'analitzar en la nostra situació real i veig que no és gaire bona.

Antonio: la situació és molt diferent el que s'està plantejant, actualment busquem solucions tècniques per continuar fent les coses com les hem fet fins ara i justament que jo tinc una formació tècnica que sóc físic de formació, després d'estar mirant-ho tot durant molts anys i analitzar-ho i darrere de molts estudis la conclusió és que realment no hi ha una alternativa pel petroli. Aleshores les mesures que hem d'emprendre són molt diferents i són un canvi en els patrons de consum i de producció per adequar-nos els límits que ens marca el planeta.

Les grans empreses posen traves en un canvi àgil de les fonts energètiques?

Antonio: això és curiós perquè durant molt de temps les empreses que tenien grans interessos en el sector, evidentment que posaven traves però si era ens fixem que estan fent les grans petrolieres és comprar centrals elèctriques perquè ells ja saben que el seu negoci amb el petroli s'està acabant. Més que posar traves el que intenten és posicionar-se en una nova situació del moment actual i la dificultat que hi ha és que ningú vol acceptar que fem el que fem igualment hi haurà una davallada important i haurem d'abandonar la idea del creixement, ens haurem d'establir en uns nivells que hauran de ser més o menys constants al llarg del temps i tota l'economia que tenien muntada no podrà continuar així i això comporta canviar moltes coses.